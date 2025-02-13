Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Semih Güler: Mertens'in pozisyonunda her şey ortadaydı - Gaziantep FK Haberleri

        Semih Güler: Mertens'in pozisyonunda her şey ortadaydı

        Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni transferi Semih Güler, Galatasaray-Adana Demirspor maçında gündem olan penaltı pozisyonu ile ilgili o defteri kapattığını söyleyerek, "Mertens'in pozisyonuna diyecek bir şey yok, her şey ortadaydı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:02 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mertens'in pozisyonunda her şey ortadaydı"
        ABONE OL

        Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenman öncesi takımın tecrübeli futbolcularından Ertuğrul Ersoy'un doğum günü kutlandı.

        "KARAR VERMEK KOLAY OLDU"

        Antrenman öncesi Gaziantep ekibinin yeni transferi Semih Güler, açıklamalarda bulundu. Takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Semih Güler, "Öncelikle emeğe geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Memik Başkanımız olsun, Selçuk Hocam olsun, Cemil ağabey olsun. Çok ilgilendiler. Bana hep özel hissettirdiler. Bazen bu hissiyat paradan da, başka şeylerden de önemli. O yüzden onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarının zaten bir ikisini tanıyorum. Furkan olsun, Ndiaye olsun. Onlarla da burada oynadığımız maçta da muhabbet etmiştik. Ama sadece hem şehir olarak hem takım hakkında çok güzel şeyler söylediler. O yüzden karar aşaması aslında eşime ve bana çok kolay oldu. İlgiden, sevgiden, istekten dolayı. Takım da belli zaten. Kaliteli, çok kaliteli bir takım. İki gün sonra maçımız var. Onu kazanıp zaten üst sıralara da tırmanmak istiyoruz. O yüzden herkese çok teşekkür ederim. Beni çok güzel ağırladılar, çok güzel karşıladılar. İnşallah güzel bir sezon olur ve inşallah güzel yıllar geçer burada" ifadelerini kullandı.

        "REKABET OLMASI İYİ"

        Yeni takımında ciddi bir rekabet olduğunu söyleyen Semih Güler, "Tabii rekabet her zaman iyidir. Sonuçta birbirimizi geliştirmemiz lazım. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Ertuğrul olsun, Arda olsun, yani onlar da beni çok iyi karşıladılar. Bruno ile fazla konuşamadık da ama o da iyi stoper. O yüzden birbirimizi geliştireceğimizi düşünüyorum. Bunun da hem takıma hem kulübe pozitif anlamda iyi yansıyacağını düşünüyorum. O yüzden rekabet olması güzel bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

        "SİVASSPOR MAÇINDAN ÜÇ PUAN ALMAK İSTİYORUZ"

        Ligde oynayacakları Sivasspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Güler, "Dediğim gibi 3 puan almak istiyoruz kesinlikle. Evimizde oynuyoruz. Üst sıralara tırmanmak için iyi bir fırsat bizim için. 3 puan alıp üst sıralara tırmanıp yoğun bir fikstüre gireceğiz ondan sonra. Oraya da biraz rahat girmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

        "MERTENS'İN POZİSYONUNDA HER ŞEY ORTADAYDI"

        Adana Demirspor forması ile Galatasaray karşısında oynadığı son maçta yaşanılan penaltı pozisyonuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Güler, "Benim açımdan değinecek fazla bir şey yok. Sonuçta görüntüler, her şey ortada. Saygıdeğer yorumcuların, ağabeylerimin, herkesin yorumu belli o konu hakkında. O yüzden yorum yapmaya gerek yok. Ben o defteri kapattım artık. Artık Gaziantep Futbol Kulübü'ne her şeyimi vermek için buradayım. İnşallah da güzel olur" diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!
        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi