Semih Kılıçsoy: Kazanmak istiyorduk
Beşiktaş'ın oyuncularından Semih Kılıçsoy, 1-1 berabere kaldıkları Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmak istiyorduk" dedi.
Giriş: 19.05.2025 - 01:29 Güncelleme: 19.05.2025 - 01:29
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın oyuncularından Semih Kılıçsoy, karşılaşmayı değerlendirdi.
"KAZANMAK İSTİYORDUK"
Mücadeleyi değerlendiren milli yıldız "Kazanmak istiyorduk. Kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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