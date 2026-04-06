Semiha Berksoy’un sanatına akademik bir bakış: "Tuvalde Özne ve Benlik"

İstanbul Modern, Semiha Berksoy’un “Tüm Renklerin Aryası” sergisi çerçevesinde, sanatseverleri akademik bir keşfe davet ediyor. 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 18.00’de gerçekleşecek olan "Tuvalde Özne ve Benlik: Semiha Berksoy’un Resimlerinde Kendilik Temsili ve İnşası" başlıklı söyleşide, sanat tarihçisi Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu konuk edilecek.

Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu

İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy Sağnak ve Küratör Deniz Pehlivaner’in moderatörlüğündeki söyleşi, Berksoy’un resimlerine sanat tarihsel bir perspektiften yaklaşarak sanatçının tuvalinde ortaya çıkan figürleri özne, benlik ve temsil ilişkileri çerçevesinde ele alıyor.

Opera sahnesindeki dramatik varlığıyla tanınan Berksoy’un resimleri, otoportre ile performans, kamusal kimlik ile kişisel bellek arasında kurulan çok katmanlı bir özne inşasına işaret ediyor. Etkinlik, sanatçının resimlerinde temsil ve inşa arasındaki bu ikili yapıya odaklanarak Berksoy’un pratiğine yeni bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.

REKLAM

Esra Aliçavuşoğlu kimdir?

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, lisans ve lisansüstü eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamladı. London Central Saint Martins’de küratöryel çalışmalar eğitimi alan Aliçavuşoğlu, 2016 ve 2022 yıllarında TÜBİTAK bursuyla New York’ta (Pratt Institute) çağdaş sanat müzeleri üzerine araştırmalar yürüttü. AICA üyesi olan yazarın, pek çok makale, eleştiri yazısı ve monografisi bulunmaktadır. Ali Artun ile Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı kitabının, Ayşe Köksal ile Türkiye’de Sanatın Tarihi dizisinin editörlüğünü üstlenen Aliçavuşoğlu, aynı zamanda İstanbul Modern Koleksiyon Danışma Kurulu ve Uluslararası Mardin Bienali danışma kadrosunda yer almaktadır.