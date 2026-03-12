Semiramis Pekkan: Sporumu ve yürüyüşlerimi yapıyorum

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Semiramis Pekkan, Galataport'ta objektiflere yansıdı. Köpeği Tina ile birlikte Boğaz havası alan Pekkan, bir süre mağazaları dolaştı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pekkan, "Sporumu ve yürüyüşlerimi yapıyorum" dedi. Nisan ayında ablası Ajda Pekkan'ın vereceği konser hakkında konuşan Semiramis Pekkan, "Bir hazırlık bir hazırlık... Onda sürpriz bitmez" ifadelerini kullandı.