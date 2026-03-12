Canlı
        Semiramis Pekkan: Sporumu ve yürüyüşlerimi yapıyorum - Magazin haberleri

        Semiramis Pekkan: Sporumu ve yürüyüşlerimi yapıyorum

        Alışveriş turuna çıkan Semiramis Pekkan, köpeği Tina ile birlikte görüntülendi. Pekkan, "Sporumu ve yürüyüşlerimi yapıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 11:10 Güncelleme:
        "Sporumu yapıyorum"
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Semiramis Pekkan, Galataport'ta objektiflere yansıdı. Köpeği Tina ile birlikte Boğaz havası alan Pekkan, bir süre mağazaları dolaştı.

        Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pekkan, "Sporumu ve yürüyüşlerimi yapıyorum" dedi. Nisan ayında ablası Ajda Pekkan'ın vereceği konser hakkında konuşan Semiramis Pekkan, "Bir hazırlık bir hazırlık... Onda sürpriz bitmez" ifadelerini kullandı.

        #Semiramis Pekkan
