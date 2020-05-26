Sen Çal Kapımı dizisi ne zaman başlayacak? sorusu özellikle Kerem Bursin ve Hande Erçel hayranları tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Çekimleri İstanbul'da süren Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncularını ve konusunu sizler için hazırladık...

SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak Sen Çal Kapımı dizisinin ne zaman başlayacağına dair henüz yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmedi.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel),yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.