Hande Erçel, Kerem Bürsin, Melisa Döngel, Bige Önal gibi isimlerin yer aldığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinin yayın günü çarşamba yerine cumartesi akşamlarına alınmıştı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizinin final yapacağı iddia edildi. Peki, Sen Çal Kapımı final mi yapacak? Tarihi belli mi?

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL Mİ YAPACAK?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in tüm sahnelerine rağmen kurtarılamayan 'Sen Çal Kapımı' dizisi geçen hafta yayınlanan son bölümüyle Total grubu reytinglerde ilk 10 yapım arasına girememişti. Dizi AB grubunda ise 7'nci sırada yer almıştı.

Reytinglerde bir türlü istenilen başarıya ulaşamayan 'Sen Çal Kapımı' dizisinin 2-3 hafta sonra final yapacağı öne sürüldü. Ancak yapımcılardan ve kanaldan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Hande Erçel'in son yıllarda yer aldığı diğer diziler de ekrana erken veda etmişti.

'SEN ÇAL KAPIMI' DİZİSİ KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan 'Eda Yıldız' (Hande Erçel),yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan 'Serkan Bolat' (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

'Eda' teklifi önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, 'Serkan' ve 'Eda', bütün doğru bildiklerini unutturacak bir ilişki yaşamaya başlarlar.