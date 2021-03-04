Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Sen Çal Kapımı final mi yapacak? Sen Çal Kapımı final tarihi belli mi?

Sen Çal Kapımı final mi yapacak? Sorusu merak ediliyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin final yapacağı iddia edildi. İzleyiciler 'Sen Çal Kapımı final mi yapacak?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sen Çal Kapımı final mi yapacak? Sen Çal Kapımı final tarihi belli mi? İşte detaylar...

Sen Çal Kapımı final mi yapacak? Sen Çal Kapımı final tarihi belli mi?

Hande Erçel, Kerem Bürsin, Melisa Döngel, Bige Önal gibi isimlerin yer aldığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinin yayın günü çarşamba yerine cumartesi akşamlarına alınmıştı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizinin final yapacağı iddia edildi. Peki, Sen Çal Kapımı final mi yapacak? Tarihi belli mi?

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL Mİ YAPACAK?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in tüm sahnelerine rağmen kurtarılamayan 'Sen Çal Kapımı' dizisi geçen hafta yayınlanan son bölümüyle Total grubu reytinglerde ilk 10 yapım arasına girememişti. Dizi AB grubunda ise 7'nci sırada yer almıştı.

Reytinglerde bir türlü istenilen başarıya ulaşamayan 'Sen Çal Kapımı' dizisinin 2-3 hafta sonra final yapacağı öne sürüldü. Ancak yapımcılardan ve kanaldan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Hande Erçel'in son yıllarda yer aldığı diğer diziler de ekrana erken veda etmişti.

'SEN ÇAL KAPIMI' DİZİSİ KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan 'Eda Yıldız' (Hande Erçel),yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan 'Serkan Bolat' (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

'Eda' teklifi önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, 'Serkan' ve 'Eda', bütün doğru bildiklerini unutturacak bir ilişki yaşamaya başlarlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TV Yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 4 Mart 2021
Alev Alev 17. bölüm tanıtım! Çelebi hamlelerine devam ediyor!
TELEVİZYONÇelebi hamlelerine devam ediyor!
Reyting sonuçları 3 Mart 2021 Çarşamba! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte sonuçlar
TELEVİZYON3 Mart reyting sonuçları açıklandı
En Uzun Gece Fırtına Murat konusu nedir? En Uzun Gece filmi oyuncuları kimler?
TELEVİZYONEn Uzun Gece Fırtına Murat konusu nedir?
Masumiyet 3. yeni bölüm fragmanı izle - Masumiyet 2. son bölüm...
TELEVİZYONMasumiyet 3. fragman geldi!
Benim Adım Melek 56. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Benim Adım Melek 55. son bölüm...
TELEVİZYONBenim Adım Melek 56. yeni bölüm fragmanı...
Sadakatsiz 21. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Sadakatsiz 20. son bölüm
TELEVİZYONSadakatsiz yeni fragman geldi mi?
Doğduğun Ev Kaderindir 35. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Doğduğun Ev Kaderindir 34. son bölüm
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir yeni fragman geldi mi?
Ramo 35. yeni bölüm fragmanı izle - Ramo 34. son bölüm...
TELEVİZYONRamo 35. yeni bölüm fragmanı...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 54. yeni fragmanı izle - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 53. son bölümde neler oldu?
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk 54. Bölüm fragmanı...