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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam “Sen De Fark Et” belgeselinin lansmanı gerçekleşti   - İş-Yaşam Haberleri

        “Sen De Fark Et” belgeselinin lansmanı gerçekleşti  

        Yapımcılığını ve yönetmenliğini Engin Altan Düzyatan'ın üstlendiği, dünyada plastik ve mikroplastik kirliliğinin yol açtığı sorunları konu eden "Sen De Fark Et" belgeselinin Türkiye lansmanı gerçekleşti. SKD Türkiye iş birliğinde hayata geçirilen, SOCAR Türkiye'nin ana sponsorluğunu üstlendiği projede, DenizBank da destekçi olarak yer aldı. Çekimleri altı farklı ülkede gerçekleşen Sen De Fark Et belgeseli üç bölümden oluşuyor ve toplam 90 dakika sürüyor.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 13:16 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:16
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        DenizBank ve SOCAR'dan destek
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        Dünyadaki doğal kaynakları kirleten plastik atık ve mikroplastik tehlikesine dikkat çekmeyi hedefleyen oyuncu ve çevre gönüllüsü Engin Altan Düzyatan’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği “Sen De Fark Et” belgeseli, geçtiğimiz Aralık ayında, Dubai’de gerçekleşen iklim değişikliği zirvesi COP28’deki lansmanının ardından, bu kez Türkiye’deki izleyicilerle buluştu. Çekimleri Tayland, Malezya, Filipinler, Japonya, İngiltere ve Türkiye'de gerçekleştirilen ve yapımı yaklaşık dört yıl süren Sen De Fark Et (You Better Notice) belgeselinin ilk gösterimi, 16 Nisan’da Feriye Sineması’nda düzenlenen basın lansmanında yapıldı.

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        Üç bölümden oluşan ve toplam 90 dakika süren belgesel, altı farklı ülkede plastik atıkların yolculuğunu ve çevreye etkilerini takip ederek, plastik atık tehlikesi konusunda kitlesel farkındalık yaratmayı hedefliyor. Toplumda sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesine ve plastik atık kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Sen De Fark Et belgeseli, “Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür” ilkesiyle daha temiz bir geleceğe doğru adım atılması gerektiğini vurguluyor.

        Basından, sivil toplum kuruluşlarından ve iş dünyasından temsilcilerin davetli olarak katıldığı Sen De Fark Et belgeselinin gösteriminde, Engin Altan Düzyatan’ın yanı sıra İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Hakan Ateş konuşma gerçekleştirdi.

        FARKINDALIK OLUŞTURMA

        SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin projenin iş ortağı olmaktan duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: “SKD Türkiye olarak bu projeye dahil olmamızdaki en önemli amacımız, küresel bir sorun olan plastik kirliliğinin dünyamıza verdiği zarara dikkat çekerek toplumda farkındalık oluşturmak. Dünya Bankası verilerine göre yılda üretilen yaklaşık 350 milyon ton plastiğin yüzde 70'i düzenli depolama sahalarına gidiyor ya da yakılıyor, sadece yüzde 10’u geri dönüştürülüyor ve geri kalan yüzde 20'si ise çevreye karışıyor. Dünyada her yıl çevreye karışan plastik miktarının büyüklüğü Türkiye’deki otomobillerin ağırlığının üç katına eşit bir büyüklük. OECD'ye göre ise, bu plastiklerin yaklaşık 1,7 milyon tonu okyanuslara dökülüyor. Böyle giderse 2050 yılına gelindiğinde plastik atıkların denizdeki tüm balıklardan daha ağır basacağı tahmin ediliyor. Karada ve suda oluşan kirlilik topraktan ve denizden gıdalarımıza taşınarak tüm canlıların varlığını tehlikeye sokuyor. Belgesel tüm bu gerçeklere dair izleyenleri bilgilendirirken, bireylerden başlayarak, iş dünyasının, kamunun, bilim insanlarının birleşerek bu sorunla mücadele etmesi gerektiği mesajını güçlü bir şekilde vurguluyor. Belgeselin toplumun geniş kesimlerini sürdürülebilirlik çabalarına dahil etme ve farkındalık oluşturma açısından çok önemli bir rolü olacağına inanıyoruz.”

        BİLİNÇLİ TÜKETİM ÖNEMLİ

        SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov belgeselin lansmanında yaptığı konuşmada; “Petrokimya hammaddesi üreten bir şirket olarak küresel düzeyde yaşadığımız çevre sorunları ile ilgili çok daha hassas, sorumluluk sahibi ve farkındalığı yüksek bir organizasyonuz. Plastiğe tüm dünyada artan bir talep var ve plastik uzun süre daha hayatımızda olmaya devam edecek. Talebin artışına paralel olarak plastiğin verimli kullanımını, bilinçli tüketimini ve kimyasal geri dönüşümünü destekliyoruz. Bu desteğin bir boyutu; plastiğin yeniden kazanımına ilişkin Avrupa Birliği (AB), üniversiteler ve TÜBİTAK gibi kuruluşlarla iş birliği yaparak Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz projeler. Desteğin diğer boyutu da toplumun atık yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi. İşte bu nedenle bugün burada lansmanını gerçekleştirdiğimiz ‘Sen De Fark Et’ (You Better Notice) belgeseline sponsor olduk. Dünyada plastik ve mikroplastik kirliliğine dikkat çeken ve “Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür” ilkesiyle daha temiz bir geleceğe doğru adım atılmasının önemini vurgulayan belgeseli ana sponsor olarak desteklemekten mutluluk duyuyoruz.”

        FİNANS SEKTÖRÜNÜN SORUMLULUĞU

        DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Hakan Ateş isePlastik kirliliği, neden olduğu çevresel tahribat ve ekosistem üzerinde oluşturduğu tehditle, iklim krizini tetikleyen önemli bir gündem maddesi. Bugün denizler, eşi benzeri görülmemiş bir plastik istilası altında. Her yıl okyanuslara atılan tonlarca plastik atık, besin zinciri aracılığıyla soframıza kadar geliyor. 30 yıldan az zaman içinde, okyanuslarda balıktan çok plastiğe rastlanacağı tahmin ediliyor. DenizBank olarak, iklim değişikliğiyle mücadelede finans sektörünün yüklendiği sorumluluğun farkındayız. Bu farkındalıkla, çiftçilerimizin üretimlerine devam etmelerini, kadınlarımızın ekonomiye katılımının artırılmasını, doğal kaynakların korunmasını, düşük karbonlu ve sürdürülebilir ekonomiye geçişi bütün kaynaklarımızla destekliyoruz. Plastik kirliliği gibi gezegenimizin geleceği için yaşamsal öneme sahip bir konuya dikkat çeken “Sen de Fark Et” belgeselini desteklemekten de büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Denizbank
        #SOCAR
        #çevre
        #plastik
        #Engin Altan Düzyatan
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