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Sendikaların zam teklifi belli oldu

Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçi için imzalanacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde maaş zammı pazarlığı başladı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ masaya ortak zam teklifiyle oturdu. İki konfederasyon zam tekliflerini Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’e sundu. Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay +, diğer 6 aylar için enflasyon+%3 refah payı talep etti

Sendikaların zam teklifi belli oldu
Kamu işçilerinin zam pazarlığı başladı
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Kamuda çalışan 700 bin dolayında işçinin 2021-2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ücret zammı için pazarlıklar başladı. TÜRK-İŞ Konfederasyonu adına Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, HAK-İŞ konfederasyonu adına da Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ortak teklifi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e sundu.

Teklife göre, öncelikle tüm işçilerin en düşük aylık brüt çıplak ücreti 4.800 TL’ye yükseltilecek. Toplu iş sözleşmesi imza tarihinden sonra işe alınanların taban ücreti de bu tutarın altında olmayacak. Düşük ücretlerin 4800 TL’ye çekilmesinin ardından, işyerinde 5 yıldan fazla kıdemi bulunan işçilere, her yıl için kıdem zammı 35 TL/ay olarak uygulanacak.

Bunların üzerine, birinci yıl ilk altı ay için yüzde 20 oranında, iki yıl boyunca sonraki 6’şar aylık dönemlerde ise tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışının üzerine yüzde 3 refah payı talep edildi.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ayrıca, toplu iş sözleşmelerinin kapsamındaki işçilere; her yılın mayıs ayı içinde 1.500 TL ve eylül ayı içinde 1.500 TL olmak “ek ödeme” istedi.

TAŞERONDAN GELEN İŞÇİLERİN HAKLARI

Taşerondan kamu kurumlarında kadroya geçirilen işçiler de bu yıl toplu iş sözleşmesi kapsamına alındı. Taşerondan gelen işçilerin katılımıyla ilk defa toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinde de sosyal yardım ödemeleri uygulanacak. İşçilere yıllık 60 gün ikramiye ve 52 gün ilave tediye ile birlikte toplam 112 gün ikramiye ödenecek.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ayrıca şu taleplerde bulundular:

-696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan, halen KİT ve diğer kamu kurumlarında, bazı özel bütçeli kuruluşlarda, danışmanlık-yapım işi-çağrı merkezi vb. ihaleli işlerde taşeron olarak çalıştırılmaya devam edilen işçiler daimi işçi kadrosuna alınsın.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan geçici işçiler kanuni düzenleme yapılarak daimi işçi kadrolarına geçirilsin.

-Re’sen emekliliğin önlenmesi için gerekli düzenleme yapılsın. İşçiler, yaşlılık aylığı almaya hak kazansalar bile, Anayasanın eşitlik kuralı çerçevesinde, diğer kamu işçileri gibi istekleri halinde çalışmaya devam edebilsinler.

-İşçilerin hastalık, eş vb. zorunlu nedenlerle iş ve işyeri değişikliği yapabilmesi, gerekli durumlarda tayin hakkı verilmesi sağlansın.

-Engellilik durumu, sağlık durumu vb. zorunlu hallerde işçinin talebi üzerine birimler arasında değişiklik yapılsın.

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