        Senegal'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Ismaıl Jakobs ve Cherif Ndiaye kararı

        Senegal'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Ismail Jakobs ve Cherif Ndiaye kararı

        Senegal Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Galatasaray'ın sol beki Ismail Jakobs ile Samsunspor'un forveti Cherif Ndiaye, Türkiye'den milli takıma çağırılan iki futbolcu olarak kadrodaki yerini aldı.

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 10:37 Güncelleme:
        Senegal'in Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Senegal Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

        Senegal Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Pape Thiaw, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

        Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye de kadroda yer aldı.

        Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa, Irak ve Norveç ile mücadele edecek Senegal'in kadrosu şöyle:

        Kaleci: Edouard Mendy (Al Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre)

        Defans: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), Moussa Niakhate (Olimpik Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray)

        Orta saha: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Münih)

        Forvet: Sadio Mane (Al Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Münih), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace)

