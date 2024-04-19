Oyuncu Mahsun Karaca, geçtiğimiz aylarda Habertürk'e verdiği bir röportajında Şener Şen'e duyduğu hayranlığı anlatmıştı. Karaca; "En çok Şener Şen ile birlikte bir sahnem olsun isterdim. Şener Şen ile bir dakikalık bir rol bile olsa, otuz saniyelik yan yana aynı karede bir şeyler oynamak çok keyifli olurdu. Çok mutlu ederdi beni" şeklinde konuşmuştu.

32 yaşındaki oyuncu son sosyal medya paylaşımında, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Şener Şen ile olan fotoğrafını, "Yaşayan en büyük Adanalı" notuyla sevenleriyle paylaştı.