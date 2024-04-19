Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şener Şen, cağrısına sessiz kalmadı

        Şener Şen, çağrısına sessiz kalmadı

        Geçtiğimiz aylarda Şener Şen'e olan hayranlığından bahseden Mahsun Karaca, sosyal medya hesabından Şener Şen ile bir fotoğraf paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çağrısına sessiz kalmadı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Oyuncu Mahsun Karaca, geçtiğimiz aylarda Habertürk'e verdiği bir röportajında Şener Şen'e duyduğu hayranlığı anlatmıştı. Karaca; "En çok Şener Şen ile birlikte bir sahnem olsun isterdim. Şener Şen ile bir dakikalık bir rol bile olsa, otuz saniyelik yan yana aynı karede bir şeyler oynamak çok keyifli olurdu. Çok mutlu ederdi beni" şeklinde konuşmuştu.

        32 yaşındaki oyuncu son sosyal medya paylaşımında, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Şener Şen ile olan fotoğrafını, "Yaşayan en büyük Adanalı" notuyla sevenleriyle paylaştı.

        Fotoğraflar. Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şener Şen
        #Mahsun Karaca
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        Lezzet keyfimizi kaçıran ne?
        Lezzet keyfimizi kaçıran ne?
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor