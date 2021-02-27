Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Seni Çok Bekledim dizisi 5. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Seni Çok Bekledim 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SENİ ÇOK BEKLEDİM 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selo tarafından bıçaklanan Kadir, yaşam savaşını kazanır. Fakat Selo, Erol’dan intikam alma niyetinden vazgeçmemiştir. Erol ise istemeden sebep olduğu ölümün ardından yıkılan hayatların vicdan azabını kaldıramamaktadır.

Ayliz babasının kim olduğunu bulmaya çalışırken Kadir sonunda bir ipucuna ulaşır. Selo’nun hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan Meryem, Zahide’ye benzerliğiyle onu şaşırtır. Cemal’e gelen bir video ise işlediği cinayeti bilen tek kişinin kendisi olmadığı gerçeğini yüzüne vurur. Cam evde karşı karşıya gelen Selo ve Erol, nihayet kozlarını paylaşacaklardır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Seni Çok Bekledim 6. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...