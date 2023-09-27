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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Şenol Güneş: "Bizim adımıza utanç verici bir mağlubiyet" - Beşiktaş Haberleri

        Şenol Güneş: Bizim adımıza utanç verici bir mağlubiyet

        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-2 mağlup oldukları Adana Demirspor maçı sonrası utanç verici bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 23:18 Güncelleme: 27.09.2023 - 23:18
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 3.hafta erteleme müsabakasında deplasmanda Adana Demirspor’a 4-2 mağlup oldu.

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        "UTANÇ VERİCİ"

        Maç sonu basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, mağlubiyet nedeniyle kızgın olduğunu belirterek, “Kötü bir sonuç aldık. Böyle bir mağlubiyet bizim adımıza utanç verici. Rakibini direncini kıramadık. Aldığımız sonuç kötü bir sonuç. Kızgınım, 4 gollük bir mağlubiyet bizim adımıza utanç verici. Uzaktan yediğimiz iki gol olabilir ama ne olursa olsun etkili olabilirdik. Rakibin direnci arttı. Bunun çekinceleri vardı. Motivasyon yoktu. Rakibin kontralarına cevap veremedik. Bizim için kötü bir akşamdı" diye konuştu.

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        "DEPLASMANDA 2 MAÇTIR YUMUŞAK KALDIK"

        Bazı pozisyonlarda etkili olamadıklarını anlatan Güneş, “Maalesef deplasmanda iki maçtır yumuşak kaldık. Rakibin çıkışlarına cevap veremedik. Oyun disiplininden kopmalar vardı. Bireysel oynamalar çoğuldu. Buna rağmen netice değişebilirdi. Aynı hataları yaptık. Aynı pozisyonlarda golleri yedik" ifadelerini kullandı.

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        "TARAFTAR KAYBEDİNCE TEPKİ GÖSTERİR"

        Taraftarların ‘Yönetim istifa’ tezahüratlarıyla ilgili konuşan Güneş, “Yönetim ile ilgili bir sorunumuz yok. Taraftar kaybedince tepki gösterir. Ancak bütün sorumluluk şu anda benim üstümde. Yönetim transferleri yaptı ve bitirdi. Sahada sorumluluk bende. Bütün çalışanlarımız ve oyuncularımız yönetimden memnun” dedi.

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