Şenol Güneş: Bulunduğumuz yer bize yakışmıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman öncesi Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak takımla birlikte pasta kesip fotoğraf çektirdi.

Şenol Güneş, 10 Ocak Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını ifade ederek, "Emek verdiniz. Uzun yıllar sonra emeğinizin karşılığını almak için sendikal haklara da kavuşursunuz. Mesleğe emek verenler, kurumlarına sahip çıksınlar ve iyi-kötüyü ayıralım. Her meslekte buna ihtiyaç var. Bizim yaptığımız işi kamuoyuna aktaran kişiler olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi ekonomik tarafı olması nedeniyle popüler yönü olan bir meslek futbol. Her alandan insanlar buralara girebiliyor ama siz her gün buradasınız. Gönül veriyorsunuz, emek veriyorsunuz. Bizde de böyle. İşin değeri arttıkça, işin içine girdikçe bu işe zarar verenler de olabiliyor. Umarım hep birlikte hakemler, oyuncular, antrenörler, yöneticiler ve taraftarların olduğu bir düzende, bu işten nemalanmak isteyenlerin kurumlara zarar verdiğini görüp engel olabiliriz. El birliği içinde emek verenleri ön plana çıkarıp gençlerimizi de desteklememiz gerekiyor" dedi.