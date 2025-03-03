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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş: Deplasmanda yine kazanamadık ve hiç olmayacak şekilde de bir mağlup olduk - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş: Deplasmanda yine kazanamadık ve hiç olmayacak şekilde de bir mağlup olduk

        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından, "Deplasmanda yine kazanamadık ve hiç olmayacak şekilde de bir mağlup olduk. Gayretimiz, niyetimizin düştüğü zaman şansımız da azalıyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 19:24 Güncelleme: 03.03.2025 - 19:24
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        "Deplasmanda yine kazanamadık!"
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'a, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazanmak isteğiyle geldiğimiz bir maçta kendimizi de ona hazırladık. Maalesef beraberliğe razı değilken mağlup olarak ayrıldık. İlk yarı tamamen kötü bir oyun oldu. Hücum varyasyonları olmayan, pozisyonu olmayan bir ilk yarı oldu. İkinci yarı daha hareketliydik, gol bulabilirdik, yiyebilirdik. Ama maçın hakkı beraberlikti. Beraberlik zaten bize yetmeyen bir olaydı. Çünkü yukarıda olabilmek için kritik bir maçtı. Maalesef bu kritik maçları geçemiyoruz. Deplasmanda yine kazanamadık ve hiç olmayacak şekilde de bir mağlup olduk. Gayretimiz, niyetimizin düştüğü zaman şansımız da azalıyor. Bugün de öyle bir maç olduk. Konyaspor'da kritik bir dönemeçte sonunda bulduğu golle de üç puanı aldı. Onları kutluyorum" şeklinde konuştu.

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