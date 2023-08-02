Şenol Güneş'ten Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!

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"RAKİP HOCA İŞİNİ BİLİYOR" "Takımdaki oyuncu kalitesine, gücüne göre takımını iyi oynatan bir hoca. Zaten birinci turu geçti. Biz iyi bir takımız ve bize göre iyi oynadı. Rakip hocaya söyleyecek bir şeyim yok, o işini iyi biliyor. Kabul etmek gerekir ki Beşiktaş güçlü bir takım, iyi oyuncuları var. Geçen sene rakibimiz averajla şampiyonluğu kaybetti. Hoca elinden gelen gayreti göstermiştir. Başarılar diliyorum kendisine."

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GHEZZAL VE CENK AÇIKLAMASI Ghezzal ve Cenk... Ghezzal'ın listede ismi vardı ama normal idmana pazartesi günü çıkacak gibi görünüyor, Cenk de öyle. İyiye gidiyorlar. Umarım hafta başı idmana çıkarlar. Rebic zaten listede yoktu. İdmanlara katılıyor. Bu şekilde kenarda kalan bazı oyuncularımız var. Bunların transferlere bağlı değişimleri olacaktır. Normal karşılamak lazım."