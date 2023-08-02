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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Şenol Güneş'ten Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Şenol Güneş'ten Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş, Cenk Tosun ve Ghezzal'ın son durumu ile ilgili önemli sözler söyledi. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 21:13
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        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takım kaptanlarından Necip Uysal, Tirana karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi.

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        "İLK MAÇTA BİZİ ZORLADILAR"

        "Tiran'da bulunmaktan dolayı mutluyuz. Hava güzel, sıcak denecek kadar güzel. Yeşillikleri doğayı gördük. Daha önce birçok defa Arnavutluk'a geldik. Bir müsabaka daha yapacağız. İlk maçı sahamızda oynayıp kazandık, avantajlı skorumuz var. O maça bakarak hareket etmeyeceğiz. Kendi oyunumuzu oynayıp elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Rakibimiz de iyi oyunculara sahip. Bizi ilk maçta zorladılar, bu maçta da zorlamalarını bekliyoruz."

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        "OYNAMAYA ÇALIŞAN BİR TAKIM"

        "Tiran takımı oynamaya çalışıyor, kontratak oynamayı hedefliyor. Tabii tanıdığımız oyuncular var. Türkiye'de oynayan oyuncular var; Abazaj gibi, kalecileri gibi... Bildiğimiz oyuncuları var. Rakibi analiz ettik. Takım oyununu iyi oynuyorlar. Arnavutluk'tan çok yetenekli oyuncular çıkıyor zaten. Biz de kendimizi iyi hissediyoruz. İlk maçta oyuna daha çok hakimdik. Rakibin oyun şeklini bilerek oynamaya çalışacağız. Stadyum çok güzel ama zemin biraz bozuk. Rakibimiz iyi, biz de iyi takımız. Güzel oyun istiyorum ama zemin olumsuz etkileyebilir."

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        "RAKİP HOCA İŞİNİ BİLİYOR"

        "Takımdaki oyuncu kalitesine, gücüne göre takımını iyi oynatan bir hoca. Zaten birinci turu geçti. Biz iyi bir takımız ve bize göre iyi oynadı. Rakip hocaya söyleyecek bir şeyim yok, o işini iyi biliyor. Kabul etmek gerekir ki Beşiktaş güçlü bir takım, iyi oyuncuları var. Geçen sene rakibimiz averajla şampiyonluğu kaybetti. Hoca elinden gelen gayreti göstermiştir. Başarılar diliyorum kendisine."

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        GHEZZAL VE CENK AÇIKLAMASI

        Ghezzal ve Cenk... Ghezzal'ın listede ismi vardı ama normal idmana pazartesi günü çıkacak gibi görünüyor, Cenk de öyle. İyiye gidiyorlar. Umarım hafta başı idmana çıkarlar. Rebic zaten listede yoktu. İdmanlara katılıyor. Bu şekilde kenarda kalan bazı oyuncularımız var. Bunların transferlere bağlı değişimleri olacaktır. Normal karşılamak lazım."

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        "KİMSEYİ DIŞLAMIYORUZ"

        "Havamız iyi. Ghezzal çalışıyor, elinden gelen gayreti gösteriyor. Yurt dışı kampında da iyi çalıştı. Arkada hafif bir kanama oldu, 1 hafta 15 gün dediler. Onun tamamlanmasını bekliyoruz. Her futbolcuda olabilir. O yüzden çok transfer yapılıyor. Her oyuncunun yeri garanti olsa ve sene boyu oynasa kulüp de para harcamaz. Elimizdeki 3 forvetin hiçbiri yok elimizde; Ghezzal, Cenk, Rebic. Ghezzal iyi bir profesyonel. Bizim dışımızda bazı şeyler söyleniyor. Ghezzal bizim için değerli bir oyuncu. Değerli ve performansının hazır olmasına çalışıyoruz. İyi niyetle çalışıyor. Kimsenin dışladığı yok. Kimseyi dışlamıyoruz. Elimizdeki tüm oyuncuları değerlendireceğiz."

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        "ZOR MAÇ OLACAK"

        "Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Bu bir tur maçı. İlk maçta zorlandık, zorlanabiliriz. Futbol böyle bir oyun, ihmale gelmiyor. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Rakibe hazır olacağız. Ne yapmak istediklerini biliyoruz. Planlarımız, hazırlıklarımız var ama hepsi sahada olacak. Oyuncularımın konsantrasyonlarından memnunum. Umarım güzel bir maç olur. Kazanıp dönmek istiyoruz. Aynı şey rakip için de geçerli, iyi oyuncuları var ve iyi oynuyorlar. Yarın bizim için zor bir maç olacak."

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