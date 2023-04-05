Şenol Güneş'ten derbi hakemlerine sert sözler! "Katile gereği yapılır"

"ORTADA BİR ÖLÜ VE KATİL VAR"

"Fenerbahçe maçındaki ilk penaltı için dünyanın hiçbir yerinde penaltı verilmez diyorlar. MHK Başkanı da konuşmuş zaten. VAR´da da görüldüyse gereğini yaparlar artık. Lale Orta dürüst bir insandır, samimiyetine inanıyorum. Halil Umut Meler´in pozisyonu tam göremediğini düşünüyorum. VAR tartışmaları bitirmez tam aksine çoğaltır demiştim, bugün tam o noktadayız. Ortada suç olduğunu söyleyen bir MHK Başkanı var. Ortada bir ölü var, bir de katil. O zaman katile gereği yapılır. Bu işte bir kasıt varsa o suçlu sistemin dışına çıkarılır. Herkesin hemfikir olduğu şey VAR´da görülmüyor mu? Herkesin aynı şeyi gördüğü pozisyonla ilgili farklı bir karar çıkıyorsa o zaman gerekeni yapmak lazım"