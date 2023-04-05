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Şenol Güneş'ten derbi hakemlerine sert sözler! "Katile gereği yapılır"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mesuplarının sorularını yanıtladı. 4-2 kazandıkları Fenerbahçe derbisinde Arda Güler'in çok tartışılan penaltı pozisyonu hakkında konuşan Güneş, "Ortada bir suç olduğunu söyleyen bir MHK Başkanı var. Ortada bir ölü ve bir katil var. O zaman katile gereği yapılır. Kasıt varsa suçlu, sistemin dışına çıkarılır. Bu kadar basit." dedi.

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  • Şenol Güneş'ten derbi hakemlerine sert sözler! "Katile gereği yapılır"

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısında elde edilen 4-2'lik galibiyet sonrası Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. 
  • Şenol Güneş'ten derbi hakemlerine sert sözler! "Katile gereği yapılır"

    Derbi ve takımın genel durumu hakkında konuşan deneyimli teknik adam, VAR sistemi ve MHK'yi de sert şekilde eleştirdi. Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: 
  • Şenol Güneş'ten derbi hakemlerine sert sözler! "Katile gereği yapılır"

    "DERBİDE OYUNUN DA SAHİBİ BEŞİKTAŞ'TI"

    "Fenerbahçe maçı bitti, bu 3. gün. Bayağı uzadı. İyi bir oyun, soğukkanlı bir duruş, sadece futbola odaklanan bir takım. Daha önce konuştuğumuz parametrelerin birçoğunun olduğu bir maç oldu. Bizim için de ders alınacak bir maç oldu. Hatalarımız, doğrularımız da var. Oyunun da sahibi, başrol oyuncusu Beşiktaş oldu. Bu, güzel bir şey. Temennimiz iyi oyun, rakibe üstün oyunlar ortaya koymak ve maç kazanmak. Bu maçla gerçekleşti ama bitti."
  • Şenol Güneş'ten derbi hakemlerine sert sözler! "Katile gereği yapılır"

    "TAYYİP TALHA'YA ÇOK ÜZÜLDÜK"

    "Şimdi önümüzde Giresun maçı var. Onda da 3 puan almak istiyoruz. Sakatımız var, Tayyip Talha'ya çok üzüldük, uzun süredir iyi oynuyordu. Cezalı oyuncumuz Welinton var, Dele Alli'nin sakatlığı var. Maçın ambiyansı geride kaldı. Pazar günü de Giresunspor maçıyla yeniden başlamak durumdayız."
  • Şenol Güneş'ten derbi hakemlerine sert sözler! "Katile gereği yapılır"

    "ROSIER HAZIR, SAISS'E BAKACAĞIZ"

    "Valentin Rosier'in boynundaki rahatsızlık iyi olduğunu söyledi. Biraz kısıtlıyordu, kafasını eğiyordu. Şimdi öyle bir sıkıntısı yok görünüyor. Şu anda hazır. Romain Saiss, yakınını kaybetmesi nedeniyle olumsuz etkilendi. Bugün yarın bakacağız. Hafta sonu değerlendireceğiz."
  • Şenol Güneş'ten derbi hakemlerine sert sözler! "Katile gereği yapılır"

    "N'KOUDOU'NUN GİTME DURUMU VAR"

    "N'Koudou'dan oyun olarak beklediğimizi alamadık. Çok yetenekli, çok iyi bir oyuncu ama sezon başından beri gördüğüm kadarıyla zaman zaman parlamasına rağmen yeteneğini bize faydalı olarak kullanamadı. Gitme durumu da var. Transferde bazı şartlar var, son düşünülecek bir oyuncu ama bizim oyuncumuz. Gitmedi, yok sayamayız, sezon sonuna kadar bizimle. Herhangi bir sorunu yok."
  • Şenol Güneş'ten derbi hakemlerine sert sözler! "Katile gereği yapılır"

    "KADIKÖY'DE KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"

    Şenol Güneş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı teknik direktör olarak elde ettiği ilk lig galibiyetiyle ilgili ise, "Ben onlara bakmam ama, illa istiyorsanız, bir kupa maçında 3-2 sahamızda kaybettik, orada 3-0 kazandık. Çok önemli değil, geçmişte olmuş bitmiş. Medya bir malzeme olarak kullanıyor. Var ama söylemeye gerek yok" dedi.
  • Şenol Güneş'ten derbi hakemlerine sert sözler! "Katile gereği yapılır"

    "YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ DESTEK OLUYOR"

    "Ben diye bir şey yok. Beşiktaş kazandı orada. Sahnede olan oyuncular, biz onlara yardımcı oluyoruz. Hakikaten başkan ve yönetim o konuda olağanüstü destek oluyorlar. Takımın o konuda huzursuzluğu yok. Ama saha sonuçları, bazen birbirini anlamada sıkıntıları vardı. Her gün aşama kaydediyoruz. Zaten doğru işler yapınca sonucu yakalama şansınız artıyor. O yüzden mutluyum."
  • Şenol Güneş'ten derbi hakemlerine sert sözler! "Katile gereği yapılır"

    "F.BAHÇE'NİN BAŞINA GELENİ KİMSE İSTEMEZ"

    "Fenerbahçe galibiyeti bizim için tabii moral oldu. Ama gönül bizim de başımıza gelsin istemez, sahanızda 10 kişi bir rakibe kaybetmek iyi bir şey değil. Maç kaybetmek doğru bir şey değil. Kazanınca her şey güzel."
  • Şenol Güneş'ten derbi hakemlerine sert sözler! "Katile gereği yapılır"

    "ORTADA BİR ÖLÜ VE KATİL VAR"

    "Fenerbahçe maçındaki ilk penaltı için dünyanın hiçbir yerinde penaltı verilmez diyorlar. MHK Başkanı da konuşmuş zaten. VAR´da da görüldüyse gereğini yaparlar artık. Lale Orta dürüst bir insandır, samimiyetine inanıyorum. Halil Umut Meler´in pozisyonu tam göremediğini düşünüyorum. VAR tartışmaları bitirmez tam aksine çoğaltır demiştim, bugün tam o noktadayız. Ortada suç olduğunu söyleyen bir MHK Başkanı var. Ortada bir ölü var, bir de katil. O zaman katile gereği yapılır. Bu işte bir kasıt varsa o suçlu sistemin dışına çıkarılır. Herkesin hemfikir olduğu şey VAR´da görülmüyor mu? Herkesin aynı şeyi gördüğü pozisyonla ilgili farklı bir karar çıkıyorsa o zaman gerekeni yapmak lazım"
  • Şenol Güneş'ten derbi hakemlerine sert sözler! "Katile gereği yapılır"

    "DELE ALLI KALMAK İSTİYORSA KALSIN"

    Dele Alli hakkındaki soruya da yanıt veren Güneş, "Dele Alli'nin sakatlığı düzelsin, sonra bakacağız. Kalmak istiyorsa, kalsın. Gitmek istiyorsa, gitsin ama şartlar ekonomik olarak iyi olsun." diyerek sözlerini noktaladı.
  • Şenol Güneş'ten derbi hakemlerine sert sözler! "Katile gereği yapılır"

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