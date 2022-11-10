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Şenol Güneş'ten flaş sözler: Dayak yedim, 'artist' dediler

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Brand Week Istanbul’da Spor Kültürünü Resetlemek başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. İşte Şenol Güneş'in sözleri...

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  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Dayak yedim, 'artist' dediler

    "Dağlarda, yaylalarda kendimi dinledim. İsmimiz marka mı, bilemem. Trabzon'a gidiyorum, 'Trabzonspor için geldi' diyorlar. İstanbul'a geliyorum 'Beşiktaş için geldi' diyorlar. Nereye gideyim?"
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Dayak yedim, 'artist' dediler

    "Kadına kalkan eller kırılsın. Eşim var, iki kızım var, torunlarım var. Kadına kalkan eller kırılsın. Şiddete uğrayanları çok iyi anlıyorum. Dayak yedim, 'Artistlik yaptı' deniyor. Yüzüme top geldi, 'Numara yaptı' deniyor. Ne numarası yaptım?"
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Dayak yedim, 'artist' dediler

    "BASİT İNSAN İFTİRA EDER"

    "Siz bunu hukuka taşıyorsunuz ama beklemek zorunda kalıyorsunuz. Sakin olacaksınız. Dürüst insan sabreder, basit insan iftira atar."
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Dayak yedim, 'artist' dediler

    "Hukuk dün de kötüydü, bugün de kötü. Adaletten bahsediyorsunuz, adaletsizlik yapıyorsunuz."
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Dayak yedim, 'artist' dediler

    "Ben bugüne kadar kendimi yenilemeye ve geliştirmeye çalıştım. Hayatımızı artık 100 yıla kadar planlamamız gerekiyor. Ergenlik çağı küçüldü, yaşlılık çağı arttı. Enerjim var, heyecanım var."
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Dayak yedim, 'artist' dediler

    "Bilgi alışveriş işidir. Tek başına bir şey ifade etmez. Tıpkı orta gibi... Orta içeriye gelir ama kimse vuramazsa kimse yoksa, önemi yok."
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Dayak yedim, 'artist' dediler

    "AYRIK OTLARI!"

    "Size haksızlık yapanlar 'Ben anlamadım' diyor, kelime oyunu yapıyor. Onları umursamayın. Ayrık otlarını ayıklayın."
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Dayak yedim, 'artist' dediler

    "SPORUN EKONOMİYE İHTİYACI VAR"

    "Milli Takım'da çok sponsor geldi, çok paralar geldi. Ancak geri çekilmeye başladılar. Sporun, ekonomiye ihtiyacı var. Artık spor endüstriyel bir iş, ekonomiye ihtiyaç var."
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Dayak yedim, 'artist' dediler

    "BAŞKANIN KARARI 1 GÜNDE DEĞİŞTİ"

    "Turnuvada iyi gitmediğimiz dönemde, değişikliği saygıyla karşılarım. TFF, bana bir görev verdi. Kötü sonuçlar geldiğinde, bunu başkasına yıkmam. Turnuvanın ortasındaydım, başkan devam etmemi istiyordu ama bir gün sonra karar değiştirdi. Kamuoyunda öyle bir düşünce oldu. Başkana da 'Nasıl isterseniz yapabiliriz' dedim. İstifa soruldu, gelişen ortamda her şey olabilir. Ben ayrılsam 'Yarıda neden bıraktınız?' denecekti. Kalsam 'Neden değişmediniz?' olacaktı. Beşiktaş da aynı şey oldu, şartlar örtüştü."
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Dayak yedim, 'artist' dediler

    "VALERIEN ISMAEL'İ SUÇLAMIYORUM"

    "Şartlar itibarıyla Valerien Ismael gitmek zorunda kaldı, onun da çok katkıları oldu. Ben asla hocayı suçlamıyorum, durum tespiti yapıyorum. Ben elimdeki malzemeyi kullanarak tespit yaparım ve bunu da kamuoyu ile paylaşmak isterim."
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Dayak yedim, 'artist' dediler

    "KONUŞ, YÜREĞİN ŞİŞMESİN"

    "Eğer karşıdaki insan söylediğinizi anlamadığı zaman eskiden 'sus gitsin' derdim. Ama şimdi öyle değil. Anlamasa da konuşmak lazım. Ne olur, en azından yüreğiniz şişmez."
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Dayak yedim, 'artist' dediler

    "BEŞİKTAŞ BAŞARILARA LAYIK"

    "Geçmiş başarılar gurur verir ama önemli olan yeni başarılar yakalamaktır. Beşiktaş taraftarı başarılara layık. Onların, bana olan sevgisini asla unutmayacağım."

     
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Dayak yedim, 'artist' dediler

    "TRABZONSPOR'DAN ASLA VAZGEÇMEM"

    "Trabzonluyum, orada büyüdüm. Kızanlar oldu. 'Stadın ismi değişsin' diyorlar. İsmi ben koymadım. Trabzonspor'dan asla vazgeçmem ama Trabzonspor'dan aldığım değerleri hayata geçiren bir insanım."
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Dayak yedim, 'artist' dediler

    "ÇÖLÜN SUYA KAVUŞMASI GİBİ"

    "Beşiktaş'a gelirken korkum vardı. Bu sevgiyi kaybederim korkusu vardı. İlk maçta, çölün suya kavuşması gibi bir duygu hissettim. Kendilerine teşekkür ederim. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımlarda futbola ortak değer veren herkese bunlar yapılmalı. Aynı geminin içerisindeyiz."
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Dayak yedim, 'artist' dediler

    "HASTALIK ÜRETİP İLAÇ SATIYORLAR"

    Toplumun ortak değerleriyle oynamanın kimseye yararı yok. Kadın-erkek, genç-yaşlı, başı açık-başı kapalı... Bu oyunlara gelmeyelim. Önemli olan insan. İnsanı anlamak önemli. Bu farklılıklarla yaşamayı öğrenmeliyiz. Kanunlarla, baskıyla bunlar tarih boyunca halledilememiştir. Kavga, savaş çıkmıştır. Nüfus hızla büyüyor, belki de yönetme sorunudur. Silah, hastalık, ilaç... Hastalık üretip, ilaç satıyorlar. Hep para mı? Bilmiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz.
  • Şenol Güneş'ten flaş sözler: Dayak yedim, 'artist' dediler

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