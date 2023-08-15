Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması!

"Bireysel olarak eleştirmek doğru değil. Oyun anlamında, taktik disiplin açısından görevlere bağlı olarka iyi niyetliydiler ama bunu hızlı yapmamız gerekiyor. Neftçi maçında bunu daha iyi yaptık. Bu maçtan uzaktık. Taraftarlardan özellikle ilk yarı için özür diliyoruz."

"Şu anda sakat olarak Ghezzal'ın durumu var. Yarından itibaren koşulara başlar ama hafta sonuna ne olur bilmiyorum ama daha iyiye gittiğini düşünüyorum"

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TRANSFER SORUSUNA CEVAP!

"Bugün müsabakayı yaptık. Müsabakayla ilgili değerlendirme yapmamda yarar var. Transferle ilgili şu anda muhakeme yapmam doğru değil. Ben de sizin gibi duydum. Gelmeden size bir şey söylemem doğru değil. Bu konuyla ilgili bilgi almak istiyorsanız, yönetimden ve başkandan alabilirsiniz."

ANDERSON TALISCA AÇIKLAMASI

"Benim söylediğimde bir yanlışlık yok. Talisca, "Sizi özledim, gelmek istiyorum" dedi. O zaman gel dedim. Ama istekler başka, gerçekler başka. Benim bir yalanım yok, onun bir yalanı yok. Zaten bizimkiler de onlara başvurdular benim bildiğim kadarıyla. Onlar da vermeyi düşünmüyor. Zaten Talisca şu anda gelemeyeceği için bunu söylüyorum. Ama yarın ne olur bilmiyoruz. Kimin geleceği kimin gideceği benim bileceğim konu değil. O yüzden yönetime sorun dedim. O zaman açıklamak zorunda kaldım"