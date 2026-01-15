Habertürk
Habertürk
        Şenpiliç'ten çalışan sağlığına yatırım - İş-Yaşam Haberleri

        Şenpiliç'ten çalışan sağlığına yatırım

        Türkiye'nin lider entegre piliç eti üreticisi Şenpiliç, çalışan sağlığını odağına alan kurumsal sorumluluk yaklaşımı doğrultusunda, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile kapsamlı bir sağlık projesini hayata geçirdi. 31 işyerinde eş zamanlı gerçekleştirilen ve toplam 1.015 çalışana ulaşılan proje kapsamında; çalışanlarda kanser farkındalığının artırılması, erken teşhisin desteklenmesi ve önleyici sağlık yaklaşımının güçlendirilmesi amaçlanıyor

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 14:49 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:49
        Şenpiliç'ten çalışan sağlığına yatırım
        Toplumsal sorumluluğu kurum kültürünün merkezinde konumlandıran Türkiye’nin lider entegre piliç eti üreticisi Şenpiliç, çalışan sağlığını kurumsal kültürünün temel unsurlarından biri olarak ele aldığı (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri) KETEM İş Birliği ile “Kanser Farkındalığı ve Erken Teşhis Projesi”ni; Sakarya, Samsun, Adana ve Osmaniye başta olmak üzere toplam 31 işyerinde eş zamanlı olarak hayata geçiriyor.

        1.015 çalışana ulaşan ve eğitim, tarama ile mamografi olmak üzere üç aşamadan oluşan proje kapsamında, çalışanların düzenli sağlık kontrollerine erişimi kolaylaştırılarak işyeri ortamında kapsamlı sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanıyor. Bu yaklaşım, kanser farkındalığının artırılmasını ve erken teşhis bilincinin güçlenmesini odağına alıyor.

        EĞİTİM VE TARAMA SÜREÇLERİ KOORDİNELİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR

        Proje kapsamında KETEM yetkili hekimleri tarafından verilen eğitimlerde; kanser nedir, erken teşhisin önemi, tarama programları, kendi kendine muayene yöntemleri ve kanser farkındalığını artırmaya yönelik bilgiler paylaşılıyor. Eğitimlerin ardından, gönüllülük esasına dayalı olarak meme, rahim ağzı ve kolon kanserlerine yönelik taramalar gerçekleştiriliyor. İşyeri çalışan sayısına göre KETEM mobil tarama araçları işyerlerine yönlendirilirken, bazı lokasyonlarda çalışanlar ilçe KETEM merkezlerine ulaştırılıyor. Tarama sonuçları gizlilik esasına uygun şekilde çalışanlara bireysel olarak iletiliyor. Gerekli görülen vakaların ileri tetkik ve izlem süreçleri KETEM ve ilgili sağlık kuruluşları tarafından yürütülüyor.

        Bu yaklaşım doğrultusunda, 2024 yılında Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde gerçekleştirilen KETEM taramalarından elde edilen deneyimler, bu projenin kurgulanmasında belirleyici oldu. İki işyerinde yürütülen taramalarda iki çalışanın ileri tetkik için sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi, erken teşhisin önemini somut şekilde ortaya koydu.

        SAHA KOORDİNASYONU İNSAN KAYNAKLARI LİDERLİĞİNDE YÜRÜTÜLDÜ

        Proje, Şenpiliç İnsan Kaynakları Direktörlüğü koordinasyonunda, il ve ilçe KETEM birimleriyle iş birliği içinde hayata geçirildi. Sürecin saha organizasyonu ve kurum içi koordinasyonu ise Söğütlü İnsan Kaynakları Yöneticisi Merve Gündüz tarafından yürütüldü. Çalışan sayısı ile yaş ve cinsiyet dağılımları dikkate alınarak yapılan ihtiyaç analizinin ardından eğitim ve tarama planları oluşturuldu. Eğitim ve tarama süreçleri, iç iletişim e-postaları, afişler ve bilgilendirme toplantıları aracılığıyla çalışanlara duyuruldu. Şenpiliç, organizasyon ve zaman planlamasından çalışan katılımının desteklenmesine kadar sürecin tüm aşamalarında aktif rol alırken; KETEM ekipleri eğitim, tarama, sonuç değerlendirme ve yönlendirme sorumluluğunu üstlendi.

        Spor Bülteni - 13 Ocak 2026 (Fenerbahçe'de Tedesco Rüzgarı Esiyor)

        Çalhanoğlu İnter ile sözlleşme uzatmıyor. Fenerbahçe'de Tedesco rüzgarı esiyor. Fenerbahçe Igor Gorgonzola'yı ağırlayacak. Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları 17-18 Şubat'ta oynanacak. Ayşe Çebi'den rekor şampiyonluk. Milli tenisçi Zeynep Sönmez 2. turda. Arda Güler'den Alonso'ya veda. Real Madrid koltuk değişimine gitti. Madrid koltuğu eski oyuncusu Alvaro Arbeloa'ya devretti. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

