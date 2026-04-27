        Haberler Ekonomi Alışveriş Sentetik elyaf fiyatları savaştan sonra yüzde 70 arttı! Tekstilci savaştan sonra doğal pamuğa yöneldi

        Sentetik elyaf fiyatları savaştan sonra yüzde 70 arttı! Tekstilci savaştan sonra doğal pamuğa yöneldi

        Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Fevzi Çondur, tekstil sektörünün, yükselen petrol fiyatları nedeniyle sentetik elyaf yerine doğal pamuğa yönelmeye başladığını belirterek, "Yaşanan bu gerilim nedeniyle 3 yıldır değişmeyen pamuk fiyatları yukarı yönde seyrediyor. Tekstil sektörü, ABD/İsrail-İran Savaşından dolayı petrol fiyatları yükselince sentetik elyaf yerine doğal pamuğa yönelmeye başladı. Uluslararası piyasalarda bu çok ciddi şekilde gündeme geldi. Ortadoğu'da yaşananlar pamuğa olumlu olarak yaradı diyebilirim, en azından Türk pamuğuna, ayrıca Türkiyenin tekstilde rakibi olan ve enerjide Körfez ülkelerine bağımlı ülkeler, siparişlerini yerine getiremez oldu" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 10:50 Güncelleme:
        Tekstilci savaştan sonra doğal pamuğa yöneldi

        İzmir'de düzenlenen 8. Ulusal Pamuk Zirvesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çondur, ABD/İsrail-İran Savaşı ve özellikle de Hürmüz Boğazı odaklı gerilimin pamuk fiyatlarına yukarı yönlü ivme kazandırdığını ifade etti.

        Çondur, Hürmüz Boğazından petrol ve petrol ürünleri sevkiyatının aksamasının tekstil sanayisinde yoğun kullanılan petrol bazlı sentetik elyafın fiyatını doğrudan etkilediğini belirterek, savaş öncesi kilogramı ortalama 1 dolar seviyesinde olan sentetik elyaf fiyatlarının 1,70 dolara kadar yükseldiğini vurguladı.

        Sentetik elyaf fiyatındaki yüzde 70 artışın tekstil sektöründe geri plana düşen doğal elyafı yeniden gündeme getirdiğini dile getiren Çondur, şunları kaydetti:

        "Yaşanan bu gerilim nedeniyle 3 yıldır değişmeyen pamuk fiyatları yukarı yönde seyrediyor. Tekstil sektörü, ABD/İsrail-İran Savaşından dolayı petrol fiyatları yükselince sentetik elyaf yerine doğal pamuğa yönelmeye başladı. Uluslararası piyasalarda bu çok ciddi şekilde gündeme geldi. Ortadoğu'da yaşananlar pamuğa olumlu olarak yaradı diyebilirim, en azından Türk pamuğuna, ayrıca Türkiye'nin tekstilde rakibi olan ve enerjide Körfez ülkelerine bağımlı ülkeler, siparişlerini yerine getiremez oldu. Bu durumun bizim tekstil sanayimize sipariş olarak olumlu bir dönüşü oldu. Son 20-25 günde 3-4 ayın çalışmasını sağlayabilecek ciddi bir sipariş gelmeye başladı. Yani iki taraflı bir fayda oldu diyebiliriz."

        Çondur, Ege Bölgesinde son 2 yıldır yaşanan kuraklığın ardından baraj doluluk oranlarının bu sene iyi seviyeye ulaştığını, 2026 üretim sezonu için su kısıtı beklemediklerini ancak vahşi sulamadan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

        "TÜRKİYEDE ORGANİK VE KALİTELİ ÜRETİM YAPILIYOR"

        ÇUKOBİRLİK Şanlıurfa Kooperatifi Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Güneş ise Türkiye'nin pamuk üretiminin yüzde 45inin Şanlıurfa'da gerçekleştirildiğini söyledi.

        Türkiye'nin dünyada GDO'suz pamuk üreten üç ülkeden biri olduğunu kaydeden Güneş, "Dünyanın büyük bölümü GDO'lu pamuk üretirken Türkiye'de organik ve kaliteli üretim yapılıyor. Aslında bizim en büyük avantajımız bu, bunu değerlendirmemiz lazım" dedi.

