Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı: Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı: Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı taraftarlarla deplasman tribününde karşılaşmayı takip eden Adalı, maç sonu yaptığı paylaşımda, "Bugün Kocaelispor deplasmanında skordan bağımsız, omuz omuza olmanın, aynı sevdaya baş koymanın tarif edilemez gururunu yaşadık. Yol boyunca, tribünde, her bir tezahüratta o eşsiz Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim. Büyük taraftarımıza bize gösterdikleri teveccühten ötürü çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 19:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim"

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 1-0 kazanılan Kocaelispor maçının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

        Kocaelispor mücadelesini taraftarlarla birlikte deplasman tribününden takip eden Adalı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Beşiktaş bir kupadan, bir galibiyetten, bir takımdan çok daha fazlasıdır;

        Beşiktaş ailedir!

        Bugün Kocaelispor deplasmanında skordan bağımsız, omuz omuza olmanın, aynı sevdaya baş koymanın tarif edilemez gururunu yaşadık. Yol boyunca, tribünde, her bir tezahüratta o eşsiz Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim.

        Büyük taraftarımıza bize gösterdikleri teveccühten ötürü çok teşekkür ediyorum. Aldıkları 3 puanla bu güzel günü galibiyetle taçlandırıp bizleri mutlu eden takımımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

        Şunu bir kez daha gördük ki; biz bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, kazanamayacağımız zafer yoktur. Bu birliktelik, bizi asıl büyük hedeflerimize ulaştıracak olan en büyük gücümüzdür.

        Aslolan Beşiktaş'tır!"

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ceyhun Fersoy: Rüyada gibiyim

        Begüm Öner ile birlikte ilk çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşayan Ceyhun Fersoy, eşi ve kızları Karya'nın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak
        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı