Serdal Adalı: Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı taraftarlarla deplasman tribününde karşılaşmayı takip eden Adalı, maç sonu yaptığı paylaşımda, "Bugün Kocaelispor deplasmanında skordan bağımsız, omuz omuza olmanın, aynı sevdaya baş koymanın tarif edilemez gururunu yaşadık. Yol boyunca, tribünde, her bir tezahüratta o eşsiz Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim. Büyük taraftarımıza bize gösterdikleri teveccühten ötürü çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 1-0 kazanılan Kocaelispor maçının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Kocaelispor mücadelesini taraftarlarla birlikte deplasman tribününden takip eden Adalı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş bir kupadan, bir galibiyetten, bir takımdan çok daha fazlasıdır;
Beşiktaş ailedir!
Bugün Kocaelispor deplasmanında skordan bağımsız, omuz omuza olmanın, aynı sevdaya baş koymanın tarif edilemez gururunu yaşadık. Yol boyunca, tribünde, her bir tezahüratta o eşsiz Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim.
Büyük taraftarımıza bize gösterdikleri teveccühten ötürü çok teşekkür ediyorum. Aldıkları 3 puanla bu güzel günü galibiyetle taçlandırıp bizleri mutlu eden takımımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Şunu bir kez daha gördük ki; biz bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, kazanamayacağımız zafer yoktur. Bu birliktelik, bizi asıl büyük hedeflerimize ulaştıracak olan en büyük gücümüzdür.
Aslolan Beşiktaş'tır!"