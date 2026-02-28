Serdal Adalı: Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 1-0 kazanılan Kocaelispor maçının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kocaelispor mücadelesini taraftarlarla birlikte deplasman tribününden takip eden Adalı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş bir kupadan, bir galibiyetten, bir takımdan çok daha fazlasıdır;

Beşiktaş ailedir!

Bugün Kocaelispor deplasmanında skordan bağımsız, omuz omuza olmanın, aynı sevdaya baş koymanın tarif edilemez gururunu yaşadık. Yol boyunca, tribünde, her bir tezahüratta o eşsiz Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim.

Büyük taraftarımıza bize gösterdikleri teveccühten ötürü çok teşekkür ediyorum. Aldıkları 3 puanla bu güzel günü galibiyetle taçlandırıp bizleri mutlu eden takımımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Şunu bir kez daha gördük ki; biz bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, kazanamayacağımız zafer yoktur. Bu birliktelik, bizi asıl büyük hedeflerimize ulaştıracak olan en büyük gücümüzdür.

Aslolan Beşiktaş'tır!"