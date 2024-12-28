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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı: Hiçbir Beşiktaşlı umudunu kaybetmesin - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı: Hiçbir Beşiktaşlı umudunu kaybetmesin

        Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 16:12 Güncelleme: 28.12.2024 - 16:12
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        "Hiçbir Beşiktaşlı umudunu kaybetmesin"
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        Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

        Serdal Adalı'nın sözleri:

        Adalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi ayakları üzerinde duran; dimdik bir Beşiktaş için yola çıkıyoruz. Ben olmasam Beşiktaş kayyuma giderdi diyenlerin aksine Beşiktaş biz olmadan da büyüktür ilkesiyle hareket ediyoruz. Bu yüzden sizlerden ricam, Beşiktaş'a sahip çıkın ve yarın lütfen oyunuzu kullanın. Teveccüh gösterip bizi seçtiğinizde, Beşiktaş'ın emin ellerde olacağını bilin. Ben, sizlere hiçbir zaman yapamayacağım bir söz vermedim. Hayal satmadım. Sizlerin de desteğiyle, camiamızı hak ettiği yarınlara taşıyacağımıza buradan tekrar söz veriyorum. Hiçbir Beşiktaşlı umudunu kaybetmesin." ifadelerini kullandı.

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