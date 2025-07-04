Serdal Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
Beşiktaş, Benfica'dan ayrılması gündemde olan Orkun Kökçü'nün durumunu yakından takip ediyor. Başkan Serdal Adalı, milli oyuncunun Türkiye'ye gelme ihtimalinin oluşması halinde transfer için devreye girecek.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sesleri yükseliyor.
Benfica'dan ayrılması gündemde olan milli yıldız için Galatasaray ve Fenerbahçe ilgi gösterirken Beşiktaş da bu transfer için devreye girebilir.
Beşiktaşlılığı ile bilinen 24 yaşındaki futbolcu için başkan Serdal Adalı, scout şefi Eduard Graf'a talimat verirken bu konudaki gelişmelerin yakından takip edilmesini istedi.
Orkun'un Türkiye'ye gelme ihtimalinin oluşması halinde Beşiktaş oyuncuyu getirmek için tüm şartlarını zorlayacak.
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen Orkun Kökçü, geride kalan sezonda 51 maça çıkıpn 12 gol ve 9 asist üretti.
Orkun, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ise 4 maça çıkarken 2 asist yaptı.
"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTERİM" DEMİŞTİ
Orkun, 2019 yılında Hollanda basınına verdiği bir röportajda "İleride bir gün kesinlikle Türkiye'de oynamak istiyorum. Tuttuğum takım olan Beşiktaş'ta oynamak isterim. Tüm ailem Beşiktaşlı. Galatasaray beni ararsa önce Beşiktaş'ı isterim. Beşiktaş beni istemezse o zaman belki diğer kulüplerle görüşebilirim" ifadelerini kullanmıştı.