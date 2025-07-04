Serdal Adalı'nın Orkun Kökçü planı!

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTERİM" DEMİŞTİ

Orkun, 2019 yılında Hollanda basınına verdiği bir röportajda "İleride bir gün kesinlikle Türkiye'de oynamak istiyorum. Tuttuğum takım olan Beşiktaş'ta oynamak isterim. Tüm ailem Beşiktaşlı. Galatasaray beni ararsa önce Beşiktaş'ı isterim. Beşiktaş beni istemezse o zaman belki diğer kulüplerle görüşebilirim" ifadelerini kullanmıştı.