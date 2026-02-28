Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdar Adalı taraftarla birlikte maça geldi - Beşiktaş Haberleri

        Serdar Adalı taraftarla birlikte maça geldi

        Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Beşiktaş Kulüp Başkanı Serdar Adalı taraftarla birlikte yolculuk ederek stadyuma geldi. Takımlar da maça 1,5 saat kala stadyuma girdi ve zemini inceledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 14:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serdar Adalı taraftarla birlikte maça geldi

        Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Saat 16.00’da Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde misafir takım taraftar ve oyuncuları stadyuma giriş yaptı.

        Güvenlik gerekçesiyle stada erken alınan Beşiktaş taraftarına Kulüp Başkanı Serdar Adalı da eşlik etti. Taraftarla birlikte stadyuma gelen başkan Adalı karşılamayı da deplasman tribününden seyredecek. Diğer yandan ev sahibi takım Kocaelispor ile konuk takım Beşiktaş’ın teknik kadrosu ve oyuncuları da stadyuma giriş yaptı. Takımlar sahaya girerek kısa yürüyüş yaptı ve zemini inceledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'ın Bahreyn'deki bir ABD üssünü füzeyle hedef aldığı belirtildi

        İran'ın Bahreyn'deki bir ABD üssünü füzeyle hedef aldığı belirtildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?