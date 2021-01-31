Serdar Ali Çelikler: 2 teknik adam takımı ve büyük oyuncu farkı

En beğendiğim teknik adam Jürgen Klopp. Kendisi Dortmund ve Liverpool'da orta sıra üstü oyuncuları dünya yıldızına çevirdi. İşte Hummels, Lewandowski, Aubameyang, Salah, Mane, Firmino.. Ayrıca orta sınıf altı isimleri de uluslararası oyuncuya çevirdi. Arnold - Robertson - Henderson gibi. Örnekler artırılabilir. Bir gün Klopp başarısının sırrını açıklarken; "Ben çalışmaya inanıyorum" demişti. Yıldız alamayacaklarını düşünüyordu. Yine de bir sürü çalışma, olağanüstü emeğin yetmediği bir sınır var. Orayı aşmak için 75'er milyon Euro'lar vererek kaleci ve stoper aldı. Yani çalışma ve oyuncu gelişimi en önemli şey olsa da bazı çıtaları ancak yetenekle aşıyorsunuz.

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Sergen Yalçın da Abdullah Avcı da çalışkan ve emek harcayarak eldeki kadrolarının kapasitesinin üzerinde oyun oynatıyor. Son 1 aydır çatır çatır gelen Trabzonspor, zaten istim üzerindeki Beşiktaş'a karşı oynarken farkı yaratan yetenekti. Uğurcan ve büyük futbolcu Nwakaeme maça damga vurdu. Bu süper yetenekli oyuncu, çalımla 1 gol attı 1 de attırdı. Sergen Hocayı sadece Atiba değişikliğinde geç kalması dolayısıyla eleştirenler olacaktır. Lakin 1-0 öndeyken kontra pozisyonlar vermesi takımı adına problemdi. Bence Sergen Yalçın, Ankaragücü ve Hatay maçlarındaki gibi daha defansif bir mantığa bürünmeliydi 1-0'dan sonra. Yine de 10 kişi kalsalar da yeterince pozisyon buldular ama Uğurcan skoru korudu.

İşte atan ve tutan kalitesi maçı Avcı'ya getirdi.

Ki bana son değişiklikler ile Trabzon olması gerektiğinden fazla geri çekildi. Kadro derinliği bu kadar puan farkını kapatmaya yetmeyebilir. İyi bir santrfor, daha hücumcu sol bek, sağ açık ve bir tane fizikli Josef tipi orta saha takviyesi ile şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olurlar. Her iki hoca ve takımı oyun için üzülmezler. Ama Trabzon kazandığına sevinirken 10 kişilik rakibe karşı bu kadar pozisyon vermesine kafayı takmalı. Yalçın da 1-0'dan sonra daha defansif bir yapıya dönmeyi düşünmediği için kendisini sorgulasın.