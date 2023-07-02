HABERTURK.COM

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, sarı- lacivertlilerin transfer gündemini değerlendirdi. İşte Çelikler'in sözleri: "Üzülerek duyuyorum ki İsmail Kartal "kaleci transferi önceliğimiz" değil diyormuş. Ali Koç bu zamana kadar kaleci transferini Kent ve Dzeko gibi bitirse o iş teknik direktöre kalmayacaktı.

Geçen sene bu aylardaki yazılarıma bakın. Daha geriye gidin Comolli dönemi yazılarıma bakın.. Yanal dönemi yazılarıma bakın.. Hep aynı uyarıları yapmışım: TRANSFER ASLA VE KAT'A TEKNİK DİREKTÖRE BIRAKILMAZ.. Yanal'a güvendiniz Sadık - Tolgay'ı aldı.. Belözoğlu'na güvendiniz Cisse gibi tekaütü, Perotti gibi sakatı, Sosa gibi alemciyi ve ancak 1 yıl oynayabilecek kankalarını aldı getirdi. Jesus'a güvendiniz ne kadar çer çöp varsa doldurdu.

Comolli ahlaksızının kazıklarını saymakla bitiremeyiz. Hepsinde ama hepsinde yazdım-söyledim. Ali Koç, JJ dönemi transferleri için eleştiriler yaptığımda "Hocayı dinliyoruz yine eleştiriyorlar. Bence doğru yoldayız" dedi. Sezon içinde JJ ile sırf bu çöp transferler yüzünden tartışıp ilişkisini kopardı. Tamamında haklı çıktım. Fenerbahçe; hatta hiç bir büyük takım, teknik adamın fikrine-kaprisine-ya da tanıdık menajerine göre transfer yapamaz. "Hocanın istediği adamlar alınmalı" martavalı, 100 Büyük Türk Yalanı'ndan biridir. Büyük kulüplerde transferi yönetim yapar. Nokta..

Şimdi Ali Koç'a ısrarla bir kez daha sesleniyorum. İsmail Hoca istediği kadar "gerek yok" desin. Altay'la da İrfan'la da yürünemez. Sözleşmeyi alır almaz ameliyat masasına yatan adama da güvenilmez. Kaleci; santraforla birlikte en hayati mevkidir. Dzeko - Batshu tamam. Ama kalecisiz yarışa başlanamaz. Mutlaka kaleci al Ali Başkan. Hem de iyi bir kaleci al. İsmail Hoca da bozulursa o sihirli cümleyi et: "Ben aldım hocam, sen istersen oynatma.." Yanılmazsın, kaybetmezsin. Sen al başkan, sorumluluk senden çıksın."