Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe
ABONE OL

Serdar Ali Çelikler: Altay'la da İrfan'la da olmaz kaleci şart

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarının başlamasıyla transferde de gaza basıldı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerdeki transfer gündemini değerlendirdi

Serdar Ali Çelikler: Altay'la da İrfan'la da olmaz kaleci şart
HABERTURK.COM

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, sarı- lacivertlilerin transfer gündemini değerlendirdi.

İşte Çelikler'in sözleri:

"Üzülerek duyuyorum ki İsmail Kartal "kaleci transferi önceliğimiz" değil diyormuş. Ali Koç bu zamana kadar kaleci transferini Kent ve Dzeko gibi bitirse o iş teknik direktöre kalmayacaktı.

Geçen sene bu aylardaki yazılarıma bakın. Daha geriye gidin Comolli dönemi yazılarıma bakın.. Yanal dönemi yazılarıma bakın.. Hep aynı uyarıları yapmışım: TRANSFER ASLA VE KAT'A TEKNİK DİREKTÖRE BIRAKILMAZ..

Yanal'a güvendiniz Sadık - Tolgay'ı aldı..

Belözoğlu'na güvendiniz Cisse gibi tekaütü, Perotti gibi sakatı, Sosa gibi alemciyi ve ancak 1 yıl oynayabilecek kankalarını aldı getirdi.

Jesus'a güvendiniz ne kadar çer çöp varsa doldurdu.

Comolli ahlaksızının kazıklarını saymakla bitiremeyiz.

Hepsinde ama hepsinde yazdım-söyledim. Ali Koç, JJ dönemi transferleri için eleştiriler yaptığımda "Hocayı dinliyoruz yine eleştiriyorlar. Bence doğru yoldayız" dedi. Sezon içinde JJ ile sırf bu çöp transferler yüzünden tartışıp ilişkisini kopardı.

Tamamında haklı çıktım.

Fenerbahçe; hatta hiç bir büyük takım, teknik adamın fikrine-kaprisine-ya da tanıdık menajerine göre transfer yapamaz.

"Hocanın istediği adamlar alınmalı" martavalı, 100 Büyük Türk Yalanı'ndan biridir. Büyük kulüplerde transferi yönetim yapar. Nokta..

Şimdi Ali Koç'a ısrarla bir kez daha sesleniyorum. İsmail Hoca istediği kadar "gerek yok" desin. Altay'la da İrfan'la da yürünemez. Sözleşmeyi alır almaz ameliyat masasına yatan adama da güvenilmez. Kaleci; santraforla birlikte en hayati mevkidir. Dzeko - Batshu tamam. Ama kalecisiz yarışa başlanamaz. Mutlaka kaleci al Ali Başkan. Hem de iyi bir kaleci al. İsmail Hoca da bozulursa o sihirli cümleyi et: "Ben aldım hocam, sen istersen oynatma.."

Yanılmazsın, kaybetmezsin. Sen al başkan, sorumluluk senden çıksın."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Roberto Carlos, Arda Güler için devreye girecek - Son dakika transfer haberleri
FUTBOL Roberto Carlos devreye girecek!
Romain Saiss'e sürpriz talip: Benzema ve Kante'nin takım arkadaşı olabilir!
FUTBOL Saiss'e sürpriz talip!
Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!
FUTBOL Galatasaray'ın transfer gündemi!
Ezgjan Alioski, Fenerbahçe'ye veda etti
FUTBOL Fenerbahçe'ye veda etti!
Ve Burak Yılmaz antrenör olarak Beşiktaş'a geri döndü
FUTBOL Ve Burak Yılmaz göreve başladı
Son dakika haberi Beşiktaş transferi açıkladı!
FUTBOL Beşiktaş transferi açıkladı!
Beşiktaş'ta sözleşmesi biten 9 futbolcu!
FUTBOL Beşiktaş'ta sözleşmesi biten 9 futbolcu!
Son dakika haberi Jesus'un yeni adresi belli oldu!
FUTBOL Jesus'un yeni adresi belli oldu!
Son dakika haberi Galatasaray transferi açıkladı! Kaan Ayhan...
FUTBOL Galatasaray bonservisini aldı!
Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen 8 futbolcunun sözleşmesi sona erdi
FUTBOL Antalyaspor'da 8 ayrılık

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.