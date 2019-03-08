Yıllar içerisinde futbol dünyasında yaşadıklarımdan-öğrendiklerimden biri de takım kurulumunda menajer etkisinin ayarlanması..

Takımı ağırlıklı olarak 1 menajere kurdurmak bir yöntem. Böylece 5-6 oyuncuyu tek menajer üzerinden yönetmek de kolay oluyor. Jose Mourinho-Jorge Mendes ortaklıkları ile Ahmet Bulut-Beşiktaş ilişkisi başarılı örnekler. Metin Korkmaz/Özkan Doğan kliki ile Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Trabzonspor ise başarısız örneklerinden.

Bir başka görüşe göre takımı en az 3-4 menajerin oyuncularından oluşturmak daha iyi. Böylece hiç bir oyuncu grubu kendisini diğerlerinden ayrıcalıklı görmüyor.

Fenerbahçe'de Comolli'yi Ali Koç ile tanıştırmış olan Ömer Uzun-Batur Altıparmak ikilisinin şirketi Footalent ile Fransız'ın birlikteliği ile bir klik oluştu. Bu kiliği defalarca söyledim; ayrıntılarıyla da yazacağım.

Benzer bir durum G.Saray'da da oluşmuş durumda.

William D'Avila ismini Türkiye'ye ilk defa ben duyurdum sanıyorum. Kendisi çok başarılı bir menajer. "Geleceğin Mendes"i deniyor. Giuliano'yu sattı. Josef transferinde F.Bahçe'ye 'kıyağı' oldu. Josef'in satış fiyatı yükselsin diye başka kulüpten teklif çıkarttırdı ve Josef o yüzden Al Ahli'ye 12 milyon Euro'ya satıldı. Bu 'kıyak' sonrası Comolli ile iyi ilişkisi başladı. Aynı D'Avila geçen sezon devre arasından beri Florya'ya kamp kurdu.

• Zaten mevcutta teklifi bulunan Stoke City'ye Badou'nun satışından kendisine 1 milyon Euro komisyon verildi. Satışta menajere bazen komisyon verilir. Ancak zaten hazırda teklif varken böyle bir komisyon verildi. Belki de D'Avila sayesinde Stoke City teklifi yükseltmiştir bilmiyoruz.

• Gomis'in 6 milyon Euro gibi düşük bir bedelle satıldığı hepimizin malumu. O satışı da D'Avila yaptı.

• Süreçte Belhanda'nın menajerliğini aldı ve sene sonu bu oyuncuyu Körfez'e satacak. O satıştan da komisyon alacak.

• Gary Rodrigues'in satışından da komisyon aldı. Neden satıştan komisyon aldı, bilmiyoruz.

• Gelelim en enteresan transferine. Geçen yıl Everton tarafından bedava Anderlecht'e kiralanan ve 400 bin Euro'ya oynayan Onyekuru'yu 1.2 milyon Euro yıllık ücretle ve 800 bin Euro kiralama bedeli ile toplam 2 milyon Euro maliyetle G.Saray'a getirdi.

• Son bilgi ise çok ilginç. Kostas Mitroglu'nun menajeri Panos Galariotis. Ancak bu oyuncunun G.Saray ile sözleşmesinde imza atan isimlerden biri de yine William D'Avila. Neden? Bilmiyoruz..

• Sene içinde Trezeguet'in menajerliğini alan D'Avila, bu oyuncuyu da muhtemelen yaz döneminde G.Saray'a getirecek.

Şimdi; bu D'Avila'nın 'bu kadar çok iş yaptığı' dönem Dursun Özbek dönemi olsa başta Fatih Altaylı abim, Hıncal Uluç büyüğüm ne yazardı? Burak Elmas dostum ne tweet'ler atardı?

Kimseye bir ithamım yok. Ama Özbek döneminde "şeffaflık"tan dem vurulduğunu çok net hatırlıyorum. Bu kadar çok "bilmiyoruz"un; şeffaflığıyla övünen bir camiada sorgulanması gerekmez mi? "Florya-D'Avilla kliği yoktur" diyebilir misiniz?

23 Mart'taki mali kongrede, "şeffaflığı ile övünen" camiada bu sorular sorulur umarım.