Bir takım evindeki bir maça nasıl başlar? Ne yapması beklenir? Sağlı sollu yüklenmesi ve mümkün olan en fazla sayıda pozisyon üretmesi beklenir. Ayrıca hiç pozisyon vermemeye gayret etmesi... Fenerbahçe aynen böyle başladı.

19 dakika geride kaldığında soldan ve sağdan üç orta Slimani'nin kafasına atılmış ve Cezayirli ikisi çok net pozisyonda topu içeri vuramamıştı. Comolli'nin eleştirilemeyecek belki de tek tercihi olan; bonservisinde 30 milyon Euro yazan adam tam bir hayal kırıklığı. Frey bile şu anda ondan önde.

20 dakika boyunca oyuna hükmeden Slimani ile üç; Hasan Ali ile bir pozisyon bulan Fenerbahçe sonra doğal olarak yoruldu ve ileride hiç top tutamadığı için edilgen hale geldi. Son 25 dakika gerçekten "verem olmalık" bir futbol vardı.

İkinci yarıya Anderlecht iyi başladı. 'Koeman müdahale etmeli' diyordum ama kiminle etseydi? Kulübe iyice zayıftı. Barış dışında hücum oyuncusu olmadığı gibi orta alan alternatifi bile yoktu. İşler sıkıştığında, hocanın müdehale edecek hamleleri kalmadığında herkes, her takım yeteneğe bakar hale geliyor. Dünyada hemen her takım ne kadar kötü olursa olsun 70 metre top getirebiliyor. Ama son 30 metrede işi bitirecek unsur 'yetenek'. Dün sahadaki kalite farkı Elmas ve Valbuena lehineydi. Valbuena da önce golü attı sonra hücum preste topu kapıp Frey'e ikinciyi attırdı. Cuma günü penaltıyı oluşturan pozisyonun ara pasını atan, Jailson'un golünün asistini yapan Fransız bu maça da damga vurdu.

Valbuena hiç bir zaman büyük futbolcu olmadı. Onun kariyeri, "B sınıfı takımların A sınıfı futbolcusu" olmakla özetlenebilir. 2007-2012 arası Fenerbahçe'sinde belki yedek kalabilirdi. Ama toplam kalite değeri düşmüş ligimizde ve Fenerbahçe'de hala fark yaratabiliyor. Geçen yıl kulübede bu kadar oturtulması da Cocu'nun onu hiç düşünmemesi de hataydı. Koeman hiç olmazsa bu hataları yapmıyor. Cesaretli bir diziliş deniyor. Kendisi hakkında eleştirim Köybaşı ve Isla yerine Mahsun ve Barış değişikliklerini düşünmemiş olması ile ilgili. Hakkında nihai kararımı Alanya maçında vereceğim ama Fenerbahçe yönetimi kafayı kuma gömmemeli.

Devre arasında en azından bir 8 bir de adam gibi 9 numara alınması şart oğlu şart. Mehmet Topal'ın ameliyatı; Jailson'un 8 maç cezası da göz önüne alındığında Ozan Tufan kararı da yeniden gözden geçirilebilir.

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