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Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada avantajı kaçıran sarı-lacivertliler puan farkını da eritemedi. Habertürk spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

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  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

    Habertürk spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi. İşte Çelikler'in Fenerbahçe yorumu...
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

    ''G.Saray'ın puan kaybı ile daha da coşkuyla Kadıköy'e gelen seyirci desteği altında; ligde alt sıralarda da olsa kompakt oynamayı beceren, bireysel yetenekli oyuncu sayısı az da olsa yükseliş grafiği sergileyen İstanbulspor'a karşı F.Bahçe ne yapacaktı?''
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

    ''Dünya Kupası arası sonrası tu kaka ilan edilen 3'lü dizilişten 4'lüye geçen ve oyunda pozisyon üretkenliğinden ödün veren JJ'nin takımı, pozisyon üretme işini E.Mor ve onun çabukluğu ile Arda Güler'in tekniğine bırakmıştı. 2 pozisyon üretebildiler. Birinde J.Pedro faul yaptı dedi hakem diğerinde Arda Güler golü attı. Başka da bir şey üretilemedi.''
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

    ''İstanbul da pozisyon bulamadı. Mert Hakan İsmail ile beraber orta göbeği kapatamadığından dönenleri erken karşılama imkanı olamadı. Ferdi'deki düşüş de sürüyor. Çok kolay çalım yemeye başladı. Osayi'nin yeniden sağ beke çekilmesi düşünülebilir. 2. yarıda Arda Güler'in mükemmel golü ile maç sönebilirdi ama Eze, Samet'i ve Alioski'yi ezip golü atacakken penaltı kazandırdı. Hafta içi hakem yemiş İstanbulspor'a karşı VAR'da Halil Umut Meler de olsa 'tırsıyor' demek ki.. İstanbul lehine verilen penaltı penaltı ise ki öyle ilk devrede Mehmet Yeşil'in eline çarpan neydi? "İyi niyetli Mehmet Bey" bu konuyu da açıklar herhalde.''
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

    ''9 dakika sonra Samet yine bir blok yapamayınca skor dengeye geldi. Crespo MHY ile, Mor da İrfan Can ile değişmeliydi hemen. Ama JJ bekledi. Tribün yine full çöktü. Durum yine karanlık gibi gözükürken Enner yine şapkadan tavşan çıkarıp Pedro'ya asist yaptı. ''
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

    ''Hiç sorumluluk almayan, her topu yanındakine veren hiç bir özel iş yapmayan Mert Hakan ile her pozisyonda bomba yapan Samet nasıl 75 dakika sahada kaldı inanamıyorum. Samet - Serdar değişikliği de Mor, İrfan Can değişikliği de doğruydu. MHY hala tribüne oynamaya devam etti. 85'de skor 2-2'ye geldiğinde yapılması gereken yapıldı. Crespo ve Arao oyuna girdi. ''
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

    Sonrası yorgun Alioski ve Arda'ya rağmen savunma çabası. Sonra yine bir sol kenar savunma problemi ve Samet dışında Attila'yı da çok zorlayan Eze'nin golü. Topu ayağında tutup pas yapmak en doğrusyken bunu yapamadı Fenerbahçeliler. 
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

    ''Savunma kurgusu, savunmacıların bireysel hataları ve bireysel sorumluluk alıp maçı öldürmeyi becerememe kadar ileride top tutamayıp pas yapamamak da bu sonucu doğurdu. Karagümrük G.Saray maçı gibi 3-3 bitti ve avantaj kullanılamadı. F.Bahçe için şampiyonluk zordu, zor kalmaya devam edecek. Kupada sürpriz istenmiyorsa maç bitirmeyi bilmek lazım.''
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

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