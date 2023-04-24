''İstanbul da pozisyon bulamadı. Mert Hakan İsmail ile beraber orta göbeği kapatamadığından dönenleri erken karşılama imkanı olamadı. Ferdi'deki düşüş de sürüyor. Çok kolay çalım yemeye başladı. Osayi'nin yeniden sağ beke çekilmesi düşünülebilir. 2. yarıda Arda Güler'in mükemmel golü ile maç sönebilirdi ama Eze, Samet'i ve Alioski'yi ezip golü atacakken penaltı kazandırdı. Hafta içi hakem yemiş İstanbulspor'a karşı VAR'da Halil Umut Meler de olsa 'tırsıyor' demek ki.. İstanbul lehine verilen penaltı penaltı ise ki öyle ilk devrede Mehmet Yeşil'in eline çarpan neydi? "İyi niyetli Mehmet Bey" bu konuyu da açıklar herhalde.''