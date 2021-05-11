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Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Karagümrük'ün lider Beşiktaş'ı yenmesiyle liderlik fırsatını kaybetti. 79 puanda kalan Fenerbahçe, son haftaya 81'er puanlı Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde girdi. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı

Denizli faciası, Trabzonspor faciası, play-off'ta finalde Galatasaray'a verilen şampiyonluk. Riekerink'li Galatsaray'a kupa finali kaybetme. Bunlar son maçlarda kaybedilenler.

İsmail Kartal'lı sezonda Belediye'ye kaybedilen sondan 1 önceki maçta; Kocaman'lı sezonda içeride 0-0 biten Galatasaray maçında kaçırılan şampiyonluklar var. Ligin bitimine 2 hafta kalan kaybedilen şampiyonluk da bu seferki Sivas mağlubiyeti de ilk değildir. Fenerbahçe'nin camia olarak final sendromu var. Ligin açık ara en çok 2. olan takımı.

Kupada epey finali var kazandığı 6. Euroleague'de 1 şampiyonluğa karşın 2 final mağlubiyeti var. Yani "ölüm kalım maçları"nda genelde ölen bir camia.. Bu şartlar altında Beşiktaş'ın puan kaybı muhtemel haftada Sivas'ı yenmeniz halinde şampiyon olacağınız maçta yeniliyorsunuz. Burada, bu tip maçlarda önce sakin kalıp gol yememek birinci şart. Fenerbahçe aslında klasik başlangıç oyunuyla sahadaydı. Sivas zor ve sert bir takım. 17 maçtır yenilmiyorlar ve zor gol yiyorlar. O zaman yapılacak tek iş ne olursa olsun gol yememek olmalıydı. Sivas, 2 kez tehlikeli pozisyona girdi. İkisinde de geçen haftadan beri adeta 'Leyla' gibi olan Attila'nın hatası vardı. Bir şut da direkten döndü. 30. dakika civarında Fenerbahçe toparladı. Ozan, kafayı vuramadı. Pelkas'ın vuruşu da Ali Şaşal tarafından kurtarıldı. İnönü'de Beşiktaş mağluptu ve bu şartlarda ilk devre 0-0 dahi kabul edilebilirdi. Bitime doğru Attila'nın yine pozisyon hatası sonucunda Sivas golü attı. Bu tam anlamıyla bir "işte hocalık" döneminin başlangıcıydı. Emre Belözoğlu ne yapacaktı?

2. devreye ilk yarının kötüsü Attila yerine Gustavo oyuna dahil oldu. Bence doğruydu. Lakin bu kez orta alandan demarke gelen Hakan Aslan tipik klasiği ile bir kafa golü attı ve Fenerbahçe için o anda işler çok daha zora girdi. Belözoğlu panikledi ve topu kıran Osayi ile 1 hafta sonra emekli olacak Cisse'yi oyuna attı. Daha fenası skor bulabilecek Pelkas ve Ozan'ın ikisini birden aldı. Maç bitti o an. Mecalsiz Mesut sahadaydı. Enner Valencia'nın tek başına çabası yetmedi tabi. Belözoğlu Ferdi'yi de alıp iyiden iyiye "Erol Bulut"laştı. Fenerbahçe sezonu 3. bitirdi. Bu saatten sonra 2. lik de olmaz. Şimdi oturup iyiden iyiye düşünüp "Biz neden final kazanamıyoruz"u analiz etmek lazım. İkincisi yönetimin de Erol Bulut kararı; o karardaki gereksiz ısrarı ve Belözoğlu'nun geç getirilmesi hususlarında özeleştiri yapması lazım. Sonrasında da yeni sezonun planlaması yapılmalı. Hemen ve dakika kaybetmeden. Neler yapılması gerektiğini kendimizce hafta içi yazarız.

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