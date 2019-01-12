Bugün 12 Ocak Cumartesi ve bu yazı saat 10.00'da yayına girdi.



Şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray ana ihtiyaç transferi konusunda henüz istenilen verimliliği sağlayabilmiş değil.



Galatasaray, stoper Marcao'yu aldı ve Serdar Aziz'den doğan boşluğu giderdi. Burada oyuncu ile ilgili tartışmalara girmek istemiyorum. Ancak Galatasaray; 3 sol bek ve (Nagatomo + Ömer Bayram + Emre Taşdemir) stoper Marcao da dahil şu ana kadar savunma için sadece bonservise 6.4 milyon Euro harcamış. Yani Gomis'in satışından gelen paradan fazla.

Oysa G.Saray'ın asıl ihtiyacı olan santrafor ve hücum hattına bir takviye yapılamadı. Üstelik Eren ve Garry'nin de kaybedildiğini eklemek lazım. Yani sürekli defansif oyunculara para harcayan bir ekibin sürekli hücum oyuncusu kaybetmesine karşın (Gomis-Eren-Garry) Onyekuru dışında takviye yapamaması planlamada bazı hatalar olduğunu gösteriyor.

☆☆



Fenerbahçe ise benzer bir durumda ama daha vahim olanı Fenerbahçe'nin üzerindeki atalet. Sayın Ali Koç ve çok sevgili Demiyın'ı bilmem farkında mı ama bu takım 17. sırada. İlk devrede sadece 16 gol atabilmiş. Takımın en son ihtiyacı olan yer stoper iken rotasyonda kullanılacak Sadık alındı. Kesin şart olan 8 numara, tek santraforun arkasında oynayacak 3 mevkide de görev alabilecek skorer forvet veya skorer 10 numara namına 'çıt' yok. Haftaya Bursa deplasmanında doğrudan takıma dahil olabilecek, skor üretmesi muhtemel (misal Talisca) bir oyuncunun alınması için geç kalınıyor. Hafta başına kadar oyuncu alınmalı ki takıma girsin ve sisteme dahil olabilsin. Üstelik hücum hattındaki en kaliteli isim olan Soldado'nun da satılması gündemde..



Pek sevgili Demiyın işin içinde olduğundan ben ümidi de çok yüksekte tutmuyorum. Transferi o yapacaksa, onun listesi hayata geçirilecekse zaten geçmiş olsun. Yok Ersun Hoca'nın istediği futbolcularla görüşme yapacaksa o işte de geç kalındığını söylemek lazım.





Bu takıma çok ama çok acil bir biçimde skorer bir forvet ve 8 numara lazım. Ersun Yanal'ın çok beğendiği benim pek tutmadığım Tolgay bekleniyorsa eğer, o konuda "İnşallah o olmaz. Gol ve asist üretebilecek bir 8 numara alınır" deme hakkımı kullanayım.



Rakipleri Beşiktaş'ın en kritik 2 eksik mevkisine yeni takviyeleri kampa yetiştirdiği ortamda diğer 2 büyük rakibinin gecikiyor görüntüsü vermesi işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor. Başaksehir bu hafta santrafor transferini bitirip pencereyi kapattığında 'gecikmişlik' durumu daha net ortaya çıkacaktır. Pazartesiden sonra taraftarlarında homurtusu duyulmaya başlanacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ