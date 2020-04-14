Sevgili okurlarım, değerli dostlarım; şu karantina günlerinde yaptığımız programlarda da yazdığımız yazıların içinde de belirtmeye çalışıyorum. Kulüplerin yeni döneme adete yeni bir çağ başlatacak olan Covid-19 salgını sonrasına nasıl baktıklarını anlatmaya; dilim döndüğünce ifade etmeye çalışıyorum.

Bir kez de yazarak belirteyim ki söz uçsa da yazı kalsın.

• Dünya futbol piyasasının yüzde 18-25 küçüleceği öngörülüyor.

Sıkışık fikstür ile yeni sezona başlayacağı gibi sene sonunda ertelenen Avrupa Şampiyonası oynanacak. Bir yıl sonra da Dünya Kupası... Yani en az 2 yıl üst üste sıkışık fikstürde maçlar oynanacak. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligleri cabası. Dünya Kupası elemeleri ha keza. Bir de Fransa - İngiltere - İspanya gibi 20 takımlı liglerin maç yoğunluğu göz önüne alındığında birçok sürpriz sonucun da olacağını tahmin etmek zor değil.

• Hem küçülen hem oyuncuya fazla yüklenen sistem bir süre sonra 'yıldız' oyuncularda ve büyük kulüplerde arıza verecek. Bu durum ister istemez ilginç ayrılıkları da gündemimize taşıyacak.

• Türkiye'de de en az yüzde 30-35 küçülme kaçınılmaz. Benzeri kopuş süreçlerini; birçok yıldız oyuncunun kulüpten ayrılma isteklerini göreceğiz.

• FIFA ve UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarını gevşeteceğini açıklamasından sonra bazı okurlarımızda "Acaba kulüplerimiz transferde rahatlar mı?" düşüncesi oluştu.

Bunu hem konuştuğum kulüp başkanları ve yöneticilerine dayanarak söylüyorum ki böyle bir şey olmayacak.

Yani FFP'nin gevşemesi sadece ve sadece mevcut borçları zaten kapayamayacak olan kulüplerimizi bir iki sene cezadan kurtaracak sadece. Yani "amaan ne güzel FFP baskısı da kalktı ve bizim başkan falanca yıldızı alır" diye düşünenlere kötü haberim şu ki önümüzdeki birkaç sene yıldız transferleri çok ama çok zor. FFP nedeniyle kulüplerimizin alacağı cezaların ertelenmesi dışında bir anlamı yok bu 'gevşeme' kararının.