Fenerbahçe kendi evinde Beşiktaş'a yenildi, Galatasaray'a da yenildi. Şimdi ya Fenerbahçe'nin kadrosu bu iki rakibinin kadrolarından zayıf, ya paraları ödemeyen bir yönetim var ya da bu iki rakibinin de hocaları Fenerbahçe'nin hocasından iyi yönetiyor takımlarını.