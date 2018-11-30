Hiç uzatmayalım. Santrfor lazım. 8 numara kesin lazım. Sağ ön forvet lazım. Bunlar acil lazımlar. Ocak döneminde alınmalı.



Bunun dışında hızlı stoper, iki bek ve kaleci de kesin lazım. Temmuz döneminde bunlar yapılmalı.



Son rötuş da gelecek yıl ocak transfer döneminde yapılmalı.



Teknik direktör alınmalı. Bence Türk olmalı. Ersun Yanal'dan başka da aday kalmadı. Macera aranmamalı.



Her şeyin ötesinde Comolli denen beceriksiz arogan, herhangi bir transfere asla ve kat'a karışmamalı.

Başkan da Slimani ve Ayew transferlerinde kulübün kasasından çıkan kiralama bedellerinin yüksekliğini ve bu bedellerin ulaştığı noktaları araştırmalı.



Fenerbahçe muhtemelen bir tur; bilemedin iki tur sonra elenir. Ama lig işi ciddi. 13 puan dalga geçilecek bir puan durumu değildir.



"SPK Fener'e el koysun" diye açıktan düşmanlık yazıları yazılan ortamda başkan Ali Koç, en büyük gücü olan taraftarla inatlaşmamalı. En lazım olmayan şey taraftar desteğini kaybetmek.

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