Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı karman çorman. Ali Koç yönetiminin en büyük sorunu başından beri buydu. Comolli denilen arogan mezatçıyla başlayan transfer skandalları geçen sene azalsa da bu sene teknik adam etkisinin de olmaması ile "Samandıra'da erken kalkanın transfer yaptırdığı" bir hale dönüştürdü. 100 kişilik futbolcu havuzundan bula bula Frey'leri Reyes'leri Benzia'ları Fabian'ları bulan Fransız Arsen Lüpen'e ve onun kliğine teslim oldular; "tecrübesizlik" dedik.

Devre arasında bu ekip bir de Zajc'ı kaskalladı. Yanal'da arada bitmeyen aşkı Tolgay'ı iteledi.

Bu sezon başında Vedat - Max - Gustavo gibi doğru hamleler yapılsa da Comolli'nin dindaşı ve kankası D'Avilla'ya kıyağı olarak Garry Rodrigues'i aldılar takıma. Her iki G.Saray maçında da oynayamayan Garry varken, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz varken bir de Max Kruse'nin menajerinin yeni oyuncusu Sinan Gümüş'ü alacakmış F.Bahçe. Sinan Gümüş, Deniz Türüç'ün yapamadığı neyi yapacak? F.Bahçe'nin hızlı ve üretken kanat forvetine mi ihtiyacı var yoksa 2. bir Deniz Türüç modeline mi?

Bir de Emre'nin özellikle istediği söylenen Gökhan Gönül var. Ahmet Bulut'un oyuncusu Gökhan iyi bir futbolcudur ve iyi de bir insandır. Lakin 35 yaşındadır ve F.Bahçe'ye verebileceği ne vardır? Ahmet Bulut ile Emre'nin yakınlığı malum iken Gökhan Gönül'ün ne alemi vardır? Çok iyi uluslararası bağlantılara sahip olan Bulut, illa Beşiktaş'ta oynamış oyuncu getirecekse Talisca'yı getirsin.

Caner iddiaları bir başka alem..

Volkan kadro dışıydı geri geldi. Emre geri getirildi. Gönül de geri getirilmeye çalışıyormuş. Bari Mehmet Topal'ı da geri getirin. Hatta bu transfer stratejisiyle o kadar geriye gidiliyor ki bir bakmışsın Aziz Bey geri gelmiş!!

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Ali Koç'a ve yeni transfer stratejisini çizenler kimse hepsine şu isimleri önereyim:

Madem G.Saray'da forma giyen ve sonra ayrılan kim varsa alıyorsunuz; Muslera'yı Lemina'yı alacak haliniz yok ya Sabri Reyiz'i alın bari!! Hoca olarak da Bjelica gelmeyecekse Tudor tavsiye ederim. O da Hırvat ve boşta!!

G.Saray'dan Beşiktaş'tan oyuncu koparabilmek başkadır, bu takımlardan Avrupa'nın önemli liglerine transfer olanların ülkeye dönüşlerinde adres olmak başkadır, bu kulüplerin serbest bıraktığı, Avrupa'ya gidip yapamamışları toplamak bambaşkadır.

Ali Koç’un yönetimlerinde yer aldığı Koç Grubu otomobil üretiminde Juventus'un patronu Fiat’ın sahibi Agnelli ailesiyle ortak. Grup şirketlerinden beyaz eşya üreticileri de Barcelona'nın en kuvvetli sponsorlarından. Bu iki kulüpten flama dahi alamayan F.Bahçe, futbol hayatının sonuna gelmiş eski futbolcularından ya da G.Saray'da tutunamamışlardan çare arıyorsa vah o futbol aklına..