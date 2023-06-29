Serdar Ali Çelikler: Sakın tevazu gösterme İsmail Hoca

Asla, "bu da yeter" deme hocam. Misal Löw ya da Gasperini'yi gelse onların istekleri yerine gelmeyecek miydi? Başkan sana "idare et, şu mevki de eksik kalsın" derse kabul etme, zorla.. Unutma ki ilk defa 'care taker' olarak değil kurtarıcı olarak geliyorsun. Çok çalışacağından şüphem yok hocam, ama bu kez sadece yeteneklerin, tecrüben ve çaban yetmez. Egonu da göstermen lazım. Fazla tevazu kibirdir hocam. Onlar seni çağırdı, en iyisini iste, alamayanlar düşünsün.. Başarılar İsmail hocam.

Not: Tüm değerli okurlarımın bayramını kutlarım.