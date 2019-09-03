Şimdi düşünelim. Elimizi vicdanımıza koyalım; çok konuşup hiç uygulayamadığımız 'empati'yi konuşturalım.

• Berbat oğlu berbat ötesi bir transfer dönemi geçirmiş bir takımın başına 16. haftada 'kerhen' getirilmişsin..

• Devre arasında 1 santrfor istemişsin almamışlar. Senin de kusurların olmuş, senin de hataların olmuş ama küme düşecek takımla ligde 6. olmuşsun. Eljif Elmas'ı oynatıp 16 milyon Euro'luk oyuncu yapmışsın.

• "Sene sonunda yeni takım kurmamız lazım" demişsin. "Gecikmeyelim" demişsin. "Rakiplerimizin omurgaları var. Biz de önce bir omurga oluşturmalıyız" demişsin. Listende 5 oyuncuyu olmazsa olmazın olarak belirlemişsin. Vedat - Max - 6 Numara - Kolarov ve Babel demişsin.

• Babel konusunda yönetimini ikna edememişsin.

• Luiz Gustavo'yu (yani 6 numarayı) son gün aldırabilmişsin.

• 3 ay ağza pelesenk ettiği Kolarov ile görüşmelere bile son 10 gün yoğunlaşabilmiş yönetimin.

• Vedat kaçırılmış ve sonra "Rize'nin ağır lobisi" tarafından geri döndürülmesine karşın zor alınabilmiş.

• Eldeki Mert Çetin kaptırılmış.

• Yine hep negatif değil elbette; geçen yıla göre çok başarılı bir yönetim performansı var.

• Misal Max Kruse erkenden bitirilmiş.

• Emre her türlü olumsuz kampanyaya karşı alınmış.

• Deniz Türüç alınmış. Zanka alınmış.

• Kolarov olmayınca stoper ihtiyacı hasıl olmuş ve Adil Rami bitirilmiş.

• Kaleci Altay alınmış.

• Comolli de kankası D'Avilla'ya kıyak yaparak Garry Rodrigues'i aldırmış.

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Yani yönetim Yanal'a istediği kadronun bir kısmını verebilmiş.

Şimdi gelelim gerçeğe..

Sezon başında Fenerbahçeliler'e şöyle söyleseydik:

▪ Ey Fenerbahçeli, sezonun ilk 3 maçında Gazişehir - Başakşehir (D) ve Trabzonspor ile karşılaşacaksın.

▪ Bu maçlara takımın

Kalede : Altay

Sağ Bek : Ozan

Stoperler : Zanka - Jailson

Sol Bek : Nabil Dirar

Ön libero olarak da Emre ve Tolga Ciğerci ile çıkacak.

Bu durumda Fenerbahçeliler'in yüzde 80'i "Yönetim istifa" derdi.

Sonra 1 soru daha sorup;

▪ Bu şartlarda bu 3 maçta 7 puan alacaksınız dese, Fenerliler'in yüzde 90'ı "Kabul" derdi.

Hele hele Trabzon maçının ilk 20 dakikasındaki ve ilk devrenin son 7 dakikasındaki futbolun keyfi de cabası olurdu.

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Bir yanda yönetimlerini zorlayarak sürekli transfer yaptıran Fatih Terim varken Babel ve Kolarov'u aldıramayan Ersun Yanal var.

Ersun Yanal, şu ana kadar yönetimine krediler açtı.

Gustavo sonrası önemli bir eksiklik giderildi. Ama hala bu takımda orjinal mevkisi sol bek olan sadece bir oyuncu var. Son gün saat 20.20'de kulüpten ayrılan bir sportif direktör varken, "Ya acaba son ana kadar bir opsiyon oluşabilir mi" diye uğraşmayan bir yönetim varken daha fazlası da beklenemezdi.

Şimdi Yanal'a düşen, devre arasına kadar tek sol bek ile devam edip Rami ve Gustavo'nun katılımıyla biraz daha kaliteleşen kadrosu ile elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak. Kendilerini parçalayan oyuncu grubu ve taraftarından başka desteği olmadığını bilerek üstelik.