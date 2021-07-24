G.Saray'ı mahveden, bitiren, rezil eden Dursun Özbek; bir kadro kurdu.

O kadro 2 kez şampiyon oldu. Dahası:

• Gomis satıldı.

• Maicon satıldı.

• Badou satıldı.

• Fernando satıldı.

• Garry Rodrigues satıldı.

• Belhanda'ya 12 milyon Euro teklif geldi satılmadı.

• Mariano 2 yıldır yok, bir Feghouli kaldı.

Igor Tudor - Cenk Ergün ikilisinin yaptığı takım mühendisliğinde bir tek sol bek yoktu. Latovlevici pansumanı yapıldı.

Sonra Fatih Terim geldi; 3.5 yılda

1. Nagatomo

2. Diagne

3. Emre Akbaba

4. Marcao

5. Luyindama

6. Onyekuru

7. Ömer Bayram

8. Emre Taşdemir

9. Muğdat

10. Semih Kaya

11. Mitroglou

12. Seri

13. Lemina

14. Nzonzi

15. Andone

16. Saracchi

17. Ozonwafor

18. Emre Mor

19. Jimmy Durmaz

20. Ryan Babel

21. Şener Özbayraklı

22. Adem Büyük

23. Okan Kocuk

24. Falcao

25. Taylan Antalyalı

26. Sekidika

27. M. Mohammed

28. Etebo

29. Gedson

30. Emre Kılınç

31. Arda Turan

32. Kerem Aktürkoğlu

33. Fatih Öztürk

34. Omar

35. Halil Dervişoğlu

36. DeAndre Yedlin

37. Oğulcan Çağlayan

38. Alparslan Öztürk

39. Aytaç Kara

40. Barış Alper Yılmaz

Alındı..

Bu 40 isimle 3.5 yılda 'Geleceği kuramayan' Fatih Terim; 3 yılda en az 20 tane daha oyuncu aldırıp 'Gelecek' kurmayı planlıyor!

Bu 40 oyuncunun bir kısmı kiralık. Kalanların hiç ama hiçbirinden kazanılmış bonservis yok. Bu 3.5 yıllık dönemden satılabilen tek isim; bir tek altyapıdan çıkan Ozan Kabak oldu. 11 milyon Euro gelir getirdi.

"FFP Kıskacı" denilen dönemde Nagatomo - Diagne - Akbaba - Lyuindama - Marcao için sadece bonservise 32 milyon Euro verildi.

G.Saray'ı 5'leyen PSV'nin bütçesi toplam 22 milyon Euro!!

Teknik direktörlük sadece antrenman yaptırmak, kondisyon vermek değil. Takım mühendisliğine de katkıda bulunmak aynı zamanda..

Taktik ve düzen kurup, o düzen içinde sıradan sayılan oyunculara da değer kazandırabilmek aynı zamanda.

Bahane ve mazeretlere değil çözümlere odaklanmak demek aynı zamanda.

"Takımımız tecrübesiz" demek yerine taktik farklılık üretebilmek aynı zamanda..

En başta Şenol Güneş ve Fatih Terim olmak üzere tüm klasik Türk teknik adamlar için deniz bitti.. Sığ bahanelerini kimse yemiyor artık haberleri olsun.