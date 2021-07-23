Serdar Ali Çelikler yazdı: "Geberik teknik oyuncu devri bitti"

Fatih Terim'in 'Bahaneler ve zaman kazanmalar' tarihine geçecek 3 yıl isteme mazeretine sonra geliriz..

Başta Şenol Güneş ve Fatih Terim olmak üzere Türk teknik adamların artık uluslararası her müsabakayı görüp analiz edebilen; istatistiklerine, taktik verilerine ulaşan Y ve Z kuşağını kandırmaları mümkün değil. Bizim teknik adamlar, Avrupalı meslektaşlarından en az 10 yıl gerideler. Bu gerçeği bu yıl hep beraber bir kez daha göreceğiz. Milli takımda da Avrupa maçlarında da göreceğiz. Çünkü bizim Türk hocalarımız taktik konusunda yetersizler. Ama bu konuyu da daha çok konuşuruz.

Bugünkü konumuz futbolcu yapısı..

Dünya futbolunda 'Geberik Teknik Klas Adam' devri tamamlandı.

Mesut Özil'in Avrupa macerası aslen 2 yıldır bitmişti. Tek bir üst seviye Avrupa kulübü kendisini istemedi. Son anda kendini

Pre-Katar Ligi olan Türkiye'ye attı.

Arda Turan, temposuz pas oyunu oynayan Başakşehir'de bile oynayamadı.

Ligimizde fark yaratan Ghezzal, Leicester'dan neredeyse bedavaya yollanıyor ve Avrupa'dan kimse istemiyor.

Örnekleri çoğaltmak mümkün. 'Teknik, klas ama geberik' diye tabir ettiğim oyuncularla bir yere varılamayacak artık. Cristiano Ronaldo'nun bile temposunun tartışıldığı; Toni Kross'un dikine oynamadığı için eleştirildiği bir dünyadayız. O yüzden hem Galatasaray hem Fenerbahçe yönetimlerine sesleniyorum:

Bir tek Mesut'u oynatacaksanız ki oynatacaksınız; Arda'yı 11'e yazacaksanız ki yazacaksınız geri kalan 10 futbolcunun en az 5'i 6'sı atletik olmak zorunda. Kalanların da fizik kalitesi üst seviye olmak zorunda. Beşiktaş geçen sene Aboubakar-Josef-Rosier-Larin hatta bir dönem Mensah ile atletizmi yüksek bir takım kurdu ve Ghezzal'ı taşıdı. Ghezzal da Allah'ı var ligin bitimine 8-10 hafta kala takımını şampiyonluğa götürdü.

Yani atletizmin yoksa 'pas takımıyız' numarası yemiyor.

Temponuz yoksa 'kaliteli ayaklara sahibiz' lafı avuntu oluyor.

Türkiye liginde bile 1, bilemedin en fazla 2 tane temposuz, atletik olmayan oyuncu kaldırılabilir durumda.

Geçen sene şampiyonluk maçında 4'ü ilk 11 6 oyuncusundan yoksun Sivas, atletizmi ile 'Geberik teknik'lerden oluşan Fenerbahçe'yi devirdi.

PSV'nin temposu o kadar yüksekti ki son 30 dakikada G.Saray nefes alamadı.

Atletik oyuncular - driplingçi oyuncular - fit oyuncular - devamlı oyunun içinde olan oyuncular artık gerek şart. Bunları verimli kullanabilmek de taktik bilgisine bağlı.

Bakalım hangi takım böyle bir kadro kurabilecek, hangi hoca taktik bilgisi ile öne çıkacak.