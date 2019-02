Galatasaray - Trabzonspor maçının müsabaka kritiğini yarın yazacağım. Ancak Cuma gününden bu yana Fenerbahçeli'lerin; geçen hafta artık dayanılmaz hale geldiği için yürüyüş yapan Erzurumluların; ve bu akşam itibariyle de Trabzonsporlular'ın tepkisi artık duyulmayacak gibi değil.



Ligin 2. yarısının ilk haftasında ve bugün Galatasaray maçında Trabzonsporlular'ın haklı isyanları arşa çıktı.



Sezonun 2. yarısının başından bu yana Fenerbahçe'ye açık operasyon var ki Kayseri'de Alper Ulusoy bu operasyonu taçlandırdı. Ligden düşmeme adına insanüstü gayret gösteren Erzurumsporlular da geçen hafta yürüyüş yaptılar.

Şimdi, bu ülkede ne yazık ki FETÖ'nün yarattığı en büyük fay hatlarından biri de Trabzon ve Fenerbahçe futbol takımlarının üzerinde kurulan gerilimdir. Hatta 7 Haziran seçimleri öncesi yapılan Fenerbahçe'ye bariz suikast girişimi de bu fay hattını kırmaya yönelikti.. Şimdi ligin 2. yarısında, sürekli bu fay hattı kaşınıyorsa; Erzurum gibi bir şehir ilk kez futbol nedeniyle ayaklanıyorsa buradan ne çıkarmak gerekir?Yusuf Namoğlu MHK'sı sadece futbol dünyası açısından değil; toplumsal açıdan da çok tehlikeli olmaya başladı. Türkiye'de her kurum siyasetin üzerinden yük alması gerekirken MHK ve dolayısıyla TFF artık siyasi yük oldu. Her hafta ama her hafta bir fay hattı üzerinde oynama oluyorsa ben buna tesadüf diyemem.MHK ve başkanı Namoğlu Türk toplumsal hayatı ve siyaseti için de ciddi yük haline gelmiştir. Bu kurum ya değiştirilmeli ya değiştirilmelidir.. Bu aynı zamanda bir gerekliliktir.