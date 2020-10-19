Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 mağlup ederken sarı-lacivertli oyuncu Serdar Aziz'in hakeme yönelik söylediği sözler tepki çekti.

Göztepe'nin serbest vuruş kazandığı bir pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan'a itiraz eden Serdar Aziz'in ceza sahasında yerini aldıktan sonra "Nasıl adamsınız siz ya! Şerefsiz köpekler" dediği TV'den duyuldu.

MAÇ SONRASI KONUŞTU: HAKEM MAÇIN BERABERE BİTMESİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI

Serdar Aziz, maçın ardından ise şu açıklamayı yaptı:

"Önemli bir deplasmanda kazandığımız için çok mutluyuz. Kazandık ama maçın önüne hakemin performansı geçti. Hakem maçın berabere bitmesi için elinden geleni yaptı. Benim pozisyonumda penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu. Rakip kendini yere atıyor, kalçama değiyor ve hakem penaltı veriyor. VAR'a bile gitmiyor hakem. Ben maçlardan sonra hakemi suçlamam, hata yaptıysam hata yaptım derim ama şu pozisyonda VAR'a bile gidilmedi."