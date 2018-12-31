Transfer döneminin resmen başlamasına sayılı günler kalırken Süper Lig'in ilk yarısını beklentilerin uzağında tamamlayan Beşiktaş'ta takviye için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Forvet arayışlarını Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ı alarak tamamlayan Siyah-Beyazlılar'da yeni hedef defansın göbeği.
Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar için girişimlerini sürdüren Kartal'ın, bir diğer hedefinin ise Galatasaray'dan ayrılmak üzere Serdar Aziz olduğu öğrenildi.
Teknik direktör Fatih Terim'le yaşadığı sorundan ötürü kendisinden kulüp bulması istenen tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip eden Beşiktaşlı yöneticiler, ayrılık kararının kesinleşmesi üzerine harekete geçecek.
Beşiktaş yönetiminin Serdar için Galatasaray'ın kapısını takasla çalacağı ifade edildi.
Siyah-Beyazlılar, tecrübeli stopere karşılık Vagner Love ile Gökhan Töre'yi önermeyi planlıyor.
Devre arasında en az 2 forvet almayı planlayan Galatasaray, sezon başında da Vagner Love'ı çok istemiş ancak transfer son anda gerçekleşmemişti.
Son dönemde sakatlıklarla boğuşsa da yeniden form tutmaya çalışan Gökhan Töre ise bu sezon 8 karşılaşmada görev aldı.
Serdar Aziz'in "Fatih hocamdan özür dilemek benim gücüme gitmez" açıklaması sonrası gözler ikilinin yapacağı görüşmeye çevrilirken, af çıkmaması halinde Beşiktaş teklif için nabız yoklayacak.
Serdar'la ilgilenen bir başka takım olan Fenerbahçe, yıldız oyuncunun bonservis sorununu halledip kendilerine imza atmasını bekliyor.
Sarı-Lacivertliler'in 2.5 milyon Euro civarında bir rakam önerdiği kaydedilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.