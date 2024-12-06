Serdar Ortaç, ev hapsi sonrası ilk konserini verdi
Yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında ev hapsi cezası kaldırılan Serdar Ortaç, ilk konserini verdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma nedeniyle Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’a ev hapsi kararı uygulanmış, ardından iki isim hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ın ev hapsi cezası kaldırıldı. Serdar Ortaç, bu kararın ardından sahnelere geri döndü ve ilk konserini İstanbul'da verdi.