Serdar Ortaç ve Kaan Yıldız'dan 'Adalet' 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sanatçı Serdar Ortaç ve meslektaşı Kaan Yıldız geçtiğimiz akşam yeni şarkıları 'Adalet'in tanıtımı için Levent'teki bir stüdyoda buluştu. Basın mensupları ile bir araya gelen Ortaç, "Sözlerini ben ve Sera Tokdemir yazdık. Kaan da çok güzel okudu" dedi.

Yıldız da "Serdar Ortaç ile çalışmak benim için büyük mutluluk. Pop müzik camiasında gördüğüm tanıdığım en değerli insan. Onun yardımıyla daha da güzel yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"SAHTE DİNLENMELERE GEREK YOK"

Şarkının kısa sürede büyük ilgi gördüğünü söyleyen Kaan Yıldız, "Serdar Ortaç gibi bir efsane ile aynı şarkıya hayat verdiğimizde sahte dinlenmelere gerek yok. Youtube'da 1 milyon kişiye ulaştık. Yaz döneminde pandemi şartları uygun olursa birçok yerde konser vereceğiz'' diyerek sözlerini tamamladı.