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Serel Yereli yaza "Merhaba" dedi! Mayosuyla verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı!

Oyunculuk kariyerini yarı da bırakıp, müziğe yönelen ve Türkiye’yi terk ederek İngiltere’ye yerleşen Serel Yereli, Instagram paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak mayosuyla verdiği pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.

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  • Serel Yereli yaza "Merhaba" dedi! Mayosuyla verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı!

    2016 yılında Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara karakteriyle hafızalara kazınan ünlü isim Serel Yereli, bir süredir şarkıcılık kariyeri için yurt dışında yaşıyor. Yereli, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle dikkat çekmeyi başarıyor.
  • Serel Yereli yaza "Merhaba" dedi! Mayosuyla verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı!

    Oyunculuk kariyerini geride bırakan ve şarkıcılığa yönelen Serel Yereli, Instagram hesabında yayınladığı her gönderisiyle magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor.
  • Serel Yereli yaza "Merhaba" dedi! Mayosuyla verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı!

    Instagram hesabında 458 bin takipçisi olan Serel Yereli son olarak oy kullanmayacağına dair açıklama yapmış ve gelen olumsuz tepkiler sonrası oy kullanacağını açıklamıştı. Fenomen isim, mayolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.
  • Serel Yereli yaza "Merhaba" dedi! Mayosuyla verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı!

    Instagramdan müstehcen paylaşımlar yapmasına dair daha önce takipçilerinden eleştiri alan Yereli, konuyla ilgili: "Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz, kimse kimseye müdahale etmiyor. Arkadaşlarıma umut oluyorum" açıklaması yapmıştı.
  • Serel Yereli yaza "Merhaba" dedi! Mayosuyla verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı!

    İşte Serel Yereli'nin son pozu...
  • Serel Yereli yaza "Merhaba" dedi! Mayosuyla verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı!
  • Serel Yereli yaza "Merhaba" dedi! Mayosuyla verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı!
  • Serel Yereli yaza "Merhaba" dedi! Mayosuyla verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı!
  • Serel Yereli yaza "Merhaba" dedi! Mayosuyla verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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