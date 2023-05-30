Instagramdan müstehcen paylaşımlar yapmasına dair daha önce takipçilerinden eleştiri alan Yereli, konuyla ilgili: "Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz, kimse kimseye müdahale etmiyor. Arkadaşlarıma umut oluyorum" açıklaması yapmıştı.