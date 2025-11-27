Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, yoğun bakımdan çıktı
Seren Serengil, kalça kırığı sonrası durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alınan annesi Nevin Teoman'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Seren Serengil’in annesi Nevin Teoman'ın 14 Kasım’da kalçasını kırılmıştı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Teoman, Serengil’in çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Fethiye’den ambulans uçakla İstanbul’a getirilmişti.
Seren Serengil, bulunduğu paylaşımla Nevin Teoman’ın yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.
Seren Serengil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Canım annem yoğun bakımdan çıktı, şükürler olsun. Yavaş yavaş yürütmeye başladılar. Bırakmadı kızını, kalktı ayağa"