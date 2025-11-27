Habertürk
        Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, yoğun bakımdan çıktı - Magazin haberleri

        Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, yoğun bakımdan çıktı

        Seren Serengil, kalça kırığı sonrası durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alınan annesi Nevin Teoman'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

        Giriş: 27.11.2025 - 22:07 Güncelleme: 27.11.2025 - 22:21
        Yoğun bakımdan çıktı
        Seren Serengil’in annesi Nevin Teoman'ın 14 Kasım’da kalçasını kırılmıştı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Teoman, Serengil’in çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Fethiye’den ambulans uçakla İstanbul’a getirilmişti.

        Seren Serengil, bulunduğu paylaşımla Nevin Teoman’ın yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.

        Seren Serengil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Canım annem yoğun bakımdan çıktı, şükürler olsun. Yavaş yavaş yürütmeye başladılar. Bırakmadı kızını, kalktı ayağa"

        #Seren Serengil
        #Nevin Teoman
