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Kadınlar bu konuda sıkıntılı. Ben bu konuda sertim. Kolay kolay göz göre göre bana cesaret edeceklerini sanmıyorum. Sert tepki gösteririm dövmesem de rezil ederim. Patlatmam ama söyleyeceklerimle dövebilirim" cevabını verdi