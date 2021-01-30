Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz yıl Mart ayında Atina'da görüntülenmişti. Fotoğraflarla belgelenen sürpriz aşk, 2020'nin en çok konuşulan birlikteliği olmuştu.



Ancak çiftin aşkı uzun sürmedi. Karantina sürecini de birlikte geçiren Yılmaz ve Sarıkaya ayrılık kararı aldı.