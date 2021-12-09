BU SEZON KABUS GİBİ GEÇTİ

Bu sezon hem Sergen Yalçın hem de Beşiktaş için kabus gibi bir dönem oldu. Son şampiyon olarak sezona yine iddialı başlayan siyah-beyazlı takım, önemli kayıplar yaşadı ve zirveden bir hayli uzaklaştı.