        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın: Bu maçı kazanmak önemliydi! - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın: Bu maçı kazanmak önemliydi!

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, derbi mağlubiyeti sonrasında kısa sürede toparlandıklarını ve kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

        Giriş: 19.03.2026 - 23:08 Güncelleme:
        "Bu maçı kazanmak önemliydi!"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "Milli maç arasından önce kazanmak önemliydi. Derbi mağlubiyetinden sonra toparlanmak kolay olmuyor. Oyuncularım 2 maçta da iyi performans gösterdi. Bugün erken gol bulduk. Skor sıkıntılı görünse de oyuna baktığımızda rakibin pozisyonu yok. İkinci yarı 3-4 net pozisyon yakaladık. Orada da kaleci şanslıydı. Yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz." diye konuştu.

        "TÜRKİYE KUPASI BİZİM İÇİN DEĞERLİ"

        Ligde bir hedefleri kalmayan Yalçın, "Derbiden sonra artık ligde hedef koymamız zor. Eğer derbiyi kazansaydık, ilk üç içine girme ihtimalimiz yüzde 90'dı. Ligde sadece kendi pozisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Üst sıralara çıkmak için başkasının ayağına bakmak gerekiyor. Beşiktaş kalan 7 maçın hepsini de kazanmak ister. Türkiye Kupası bizim değerli. Avrupa'ya kolay yoldan çıkış bileti. Orası bizim için daha önemli duruma geçti şu anda." değerlendirmesinde bulundu.

        "HAKEMLERİN DÜRÜSTÇE MAÇ YÖNETMESİNİ İSTİYORUZ"

        Hakem yönetimlerinden bu sezon şikayetçi olduklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Hakemleri konuşmak istemiyorum. Maalesef işler pek iç açıcı değil hakem yönetimi konusunda. Bugün de memnun olmadığımız bir hakem yönetimi vardı. Derbide yaşananlar, verilmeyen kartlar, kuralların uygulanmaması... Kuralların herkese uygulanması gerekiyor. Kimseden ekstra bir şey istemiyoruz. Sezon başından beri ciddi problemler yaşıyoruz hakemlerle ilgili. Beşiktaş camiası olarak bu konudan dertliyiz. önümüzdeki sene umarım böyle olmaz. Bizim bir geleceğimiz planlarımız var. Onlar için bu işi yapıyoruz. Hakem arkadaşlara güvenimiz tam olsun, dürüstçe maç yönetsinler istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        "DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

        Göreve geldikten sonra ciddi problemlerle karşılaştıklarını söyleyen Yalçın, "Ciddi problemleri çözmeye çalışırken oyunu oturtmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Türk futbolunun içinde olduğu maddi durum sağlıklı değil. Kulüplerin bu bütçeleri karşılaması kolay değil. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ekonomiyi doğru kullanmak, kulübü büyük rakamların altına sokmamak. Taraftarlar oyunculardan mutlu olduğuna göre demek ki doğru kararlar vermişiz. Kulübü ekonomik olarak zor duruma düşürmek istemiyoruz. En doğru şekilde doğru oyuncu ve doğru rakamı yan yana getirmeye çalışıyoruz. Transferde yüzde 50 her zaman başarıdır. Bizim çalışan ekibimiz bu yüzdenin çok üzerinde." şeklinde konuştu.

